Dal Festival di Sanremo a Piazza Trento Trieste a Ferrara, è Salmo il nuovo nome che sarà al Ferrara Summer Festival. Il noto rapper sarà dunque a Ferrara il 28 giugno con la prima data del suo Summer Tour 2023 e i biglietti sono in vendita da oggi su TicketOne e Ticket Sms. Continua ad arricchirsi di personaggi il calendario del festival. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, e conta oggi 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il disco Flop, uscito il 1 ottobre 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming. "Ferrara è sempre più bella. Il fascino dei contrasti – sostiene Fabio Marzola produttore del Ferrara Summer Festival –. Il contrasto crea interesse. Abbiamo bisogno di pareri critici per migliorare la nostra vita". Pioniere della musica rap italiana, Salmo è celebre in Italia e all’estero con i suoi concerti ad Amsterdam e Londra, negli scorsi anni, che sono arrivati al sold out. Un nome che si aggiunge a quelli di Drusilla Foer il 22 giugno, ‘The Lumineers’ il 24 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Madame il 21 luglio e infine, Paul Kalkbrenner l’8 luglio per il Ferrara Summer VIbez, sempre in piazza Trento Trieste.

l. g.