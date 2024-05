Salone del Restauro a Ferrara: i monumenti illuminati fanno scuola a livello internazionale

Ferrara, 17 maggio 2024 – Un progetto interamente ferrarese ha fatto scuola a livello internazionale. Nel corso della serata di giovedì 16 maggio, in occasione della giornata mondiale della Luce, una cinquantina di persone tra esperti del settore restauro e referenti istituzionali, provenienti da tutto il mondo, hanno preso parte a un tour guidato in notturna per assistere alle soluzioni luminose allestite da Hera Luce per valorizzare i monumenti della città. Il tutto nell’ambito della Restoration Week, l’appuntamento annuale di promozione del settore restauro.

L’iniziativa

Ferrara ha ospitato in questi giorni il salone internazionale del Restauro. La rassegna si è rivelata un’occasione utile anche per mostrare alla delegazione di esperti del settore, giunti da varie parti del mondo, le soluzioni illuminotecniche progettate da Hera Luce per valorizzare i monumenti della città, gioiello architettonico e patrimonio dell’Unesco.

La delegazione in questione ha preso parte a un tour notturno attraverso le vie del centro storico, accompagnata dall’assessore ai Lavori Pubblici della città, Andrea Maggi, e da rappresentanti di Assorestauro, Hera Luce e delle aziende partner. Nel corso della visita, i partecipanti si sono soffermati ad osservare i luoghi di riferimento della cultura ferrarese, illuminati dagli innovativi giochi di luci e ombre allestiti da Hera. Da via del Capo delle Volte al Castello Estense, sono diversi i monumenti e i luoghi valorizzati dalle soluzioni illuminotecniche installate.

Il progetto

Nel 2020, Hera Luce e il comune di Ferrara giunsero a un accordo, stipulato tramite un contratto di servizio, con l’intento di compiere una riqualificazione energetica della pubblica illuminazione e, in particolar modo, di realizzare l’illuminazione monumentale della città.

Il piano ha come scopo quello di valorizzare alcuni dei più celebri monumenti del centro storico, tra cui il castello Estense, il palazzo dei Diamanti, il palazzo Ducale e la cinta muraria, attraverso l’illuminazione pubblica delle facciate esterne e degli elementi architettonici più importanti. Si tratta di un progetto di rilievo internazionale, capace di attirare l’attenzione di esperti da tutto il mondo.

“Nuova vita per i monumenti”

“Ferrara è un prezioso gioiello architettonico e le soluzioni illuminotecniche adottate consentono di valorizzare dettagli e aspetti caratteristici degli edifici storici e di svelare le loro bellezze in ogni particolare – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Maggi –. Il sapiente uso delle luci completa e valorizza l’architettura creando e ricreando atmosfere coinvolgenti, donando ai monumenti una nuova vita durante la notte ed esaltando ancora di più il fascino e la suggestione della nostra città. Non solo. In questo modo aumentiamo il senso di appartenenza della nostra comunità ai luoghi, contribuiamo alla sicurezza delle persone e, non ultimo, otteniamo un risparmio energetico importante”.

“Siamo orgogliosi che le nostre soluzioni tecnologiche – sottolinea il referente Ingegneria e Innovazione di Hera Luce, Tiziano Speranza – abbiano attirato l’interesse di una manifestazione internazionale importante come Restoration Week e che esperti provenienti da varie parti del mondo abbiano potuto ammirare il patrimonio storico di Ferrara, così affascinante nelle ore serali e notturne. Per ogni monumento abbiamo studiato atmosfere personalizzate che migliorano la vivibilità degli spazi e, allo stesso tempo, sono in grado di valorizzare gli elementi architettonici di pregio, mantenendo sempre alta l’attenzione al risparmio energetico”.