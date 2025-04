Salpate le canoe verso il Delta

Sfidando i grigi nuvoloni che si addensavano sul cielo codigorese, sono comunque salpate dalla sede del Circolo Nautico, sul Po di Volano, le 60 canoe, provenienti diverse regioni Italiane ed anche dall’estero che hanno aderito alla prima edizione di "Canoe nel Parco del Delta". Nuvole che hanno poi riverberato sui sessanta partecipanti e sugli accompagnatori del servizio di sicurezza che li seguivano a bordo di gommoni, scrosci di pioggia molto intensi. Un brutto tempo che ha costretto gli organizzatori ed anche i 40 partecipanti sulle due ruote a rinviare l’escursione in bicicletta lungo percorsi paralleli al fiume. Tuttavia i 60 canoisti si sono detti soddisfatti dell’organizzazione profusa per questa prima edizione, ma soprattutto per la bellezza e la naturalità dei luoghi che hanno potuto scoprire.