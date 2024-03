Salta l’incontro sulla ’fibromialgia’. Rimandato al 13 aprile al centro civico

L’incontro di sabato 9 marzo previsto con la dottoressa Galuppi Elisa, sul tema ‘Fibromialgia: come convivere con la sindrome fibromialgica’, è stato rimandato a sabato 13 aprile sempre alle 16,30 e sempre presso il Centro Civico di Berra in Via Piave 69. L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri ‘Il Sabato con lo specialista’, promosso dal Comune di Riva del Po in collaborazione con il gruppo Donna Oggi e l’Associazione nazionale Donne Elettrici – Sezione di Ferrara. Il rinvio dell’appuntamento è dovuto alla concomitanza con altri eventi: "Abbiamo quindi ritenuto necessaria una revisione completa della programmazione", spiega la responsabile di Donna Oggi, Maria Cristina Felisati.