Salus apre le porte alla solidarietà. Al via le visite mediche gratuite

Una mattinata dedicata alle visite specialistiche gratuite, con particolare riguardo per le persone che si trovano in condizioni di disagio. L’appuntamento è per sabato, dalle 8.30 alle 14, con l’iniziativa intitolata ‘Casa di Cura Salus aperta alla solidarietà’, in programma nella struttura sanitaria che si trova in via Arianuova. La proposta è nata da un’idea dei professionisti e della direzione sanitaria della struttura, che ha ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale attraverso il patrocinio concesso dall’assessorato alle politiche sociosanitarie. L’intento dell’iniziativa è stato illustrato ieri nel corso di una conferenza che si è svolta nella residenza municipale. Erano presenti l’assessore comunale alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, intervenuta assieme all’amministratore unico di Salus Lino Riemma, al responsabile medico della diagnostica per immagini di Salus Sepideh Torabi, e alla responsabile della qualità di Salus Chiara Agrati.

"L’accesso alle cure – dichiara l’assessore Coletti – è un tema di stretta attualità, che comporta anche tratti negativi a causa del numero di cittadini che rinunciano alle prestazioni sanitarie perché in condizioni economiche sfavorevoli. Lo scopo di questa iniziativa è quello di offrire ai cittadini l’opportunità di potersi sottoporre a una visita medica a titolo gratuito. Ringrazio i promotori della giornata e tutti i sanitari che metteranno le proprie competenze a disposizione della città, dando prova dei risultati che si possono raggiungere attraverso una fattiva collaborazione fra pubblico e privato". Gli utenti potranno accedere alla casa di cura senza prenotazione. I cittadini verranno indirizzati ai professionisti previa visita di triage volta ad orientare verso la prestazione sanitaria richiesta o più idonea, possibile nella mattinata di sabato dalle 8.30 alle 14.

Mario Tosatti