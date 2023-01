Salustro muore due giorni dopo la caduta

CENTO

Il malore e la caduta non gli hanno dato scampo e dopo neanche due giorni Corrado Salustro non ce l’ha fatta e nella notte tre mercoledì e giovedì il suo cuore ha ceduto. E’ morto all’ospedale Maggiore di Bologna dov’era arrivato martedì mattina in elisoccorso in gravi condizioni dopo che, alla mattina, un amico si era allarmato per non aver avuto alcuna risposta. Allertati carabinieri, vigili del fuoco e sanitari, una volta entrati in casa era stato trovato riverso a terra, colto da un malore e con ferite alla testa dovute alla caduta dalle scale. Nonostante il suo carattere forte e battagliero, stavolta, a 74 anni si è dovuto piegare al destino. La notizia ha scosso tutto il centese e non solo. Nella sua lunga carriera lavorativa di imprenditore, aveva rapporti ad alto livello in Vaticano risalenti al periodo di Papa Giovanni Paolo II, ha costruito più di venti caserme dei carabinieri in tutta Italia, compresa quella di Cento, in una delle sue proprietà ha trovato casa la tenenza centese della guardia di finanza, era stato presidente del Patrimonio Studi di Cento, creato il comprensorio del White Park e l’hotel White Palace, solo per citarne alcuni. Cavaliere e Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica, è stato Console della Polonia. "Un uomo che quando aveva un’idea la portava a vanti con tenacia, con carattere forte, deciso e particolare – ricorda l’ex sindaco Fabrizio Toselli – a Cento aveva un progetto a cui teneva molto, di realizzare una clinica sanitaria. Una bella operazione che avevamo sostenuto e che credo sia ancora un progetto giusto per la città. Una morte che dispiace molto". E a Sant’Agostino era in una delle sue case che si è potuto sistemare il Comune nel post sisma trovando, nell’emergenza, un luogo adeguato. "Pochi giorni dopo le grandi scosse lo incontrai casualmente a Cento – dice il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi – mi chiese come stavamo andando, gli dissi che eravamo alla ricerca di una sede municipale provvisoria e propose di mettere a disposizione lo stabile che poi è stato municipio fino a poco tempo fa. Avere un’immobile e non un prefabbricato, ci ha permesso di riuscire a reggere meglio il colpo del sisma". Poi gli amici. "Siamo rimasti profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Salustro – dice il presidente dell’Anc di Cento, Walter Chessa - È sempre stato vicino all’Arma dei carabinieri. Personalmente, lo conoscevo da circa trent’anni e si era creato un forte legame amicizia. Dispiace veramente per quanto è accaduto, sia per il personaggio e l’imprenditore che era".

Laura Guerra