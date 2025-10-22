Salute e benessere femminile. Al via il progetto ‘This Unique’. Assorbenti compostabili negli uffici

Il Comune avvia il progetto pilota ‘This Unique’, un’iniziativa dedicata alla promozione delle pari opportunità e del benessere di genere, approvata con delibera della giunta su proposta dell’assessore alle Pari opportunità e al personale Angela Travagli (foto). Si tratta di un progetto innovativo realizzato in collaborazione con una delle prime dieci start up in Italia, This Unique di Torino, che mette al centro la salute femminile sul luogo di lavoro, e consiste nella distribuzione – nei servizi igienici di alcuni uffici comunali a maggior presenza femminile in età mestruale – di assorbenti compostabili gratuiti. La start up This Unique è stata ideata da un gruppo di giovani ragazze e ragazzi under 30: è la prima realtà italiana che si è occupata di cura mestruale. Il progetto per le sue peculiarità è stato premiato nel corso del 2024 da Forbes. Attraverso la collaborazione con realtà specializzate, This Unique mira a favorire l’inclusione e la parità di accesso ai diritti e ai servizi. Il progetto prevede azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte a scuole, enti, aziende e cittadini, con l’obiettivo di rompere tabù, contrastare pregiudizi e creare consapevolezza sul tema. Ferrara sarà così Comune pilota nella sperimentazione di pratiche di welfare attente alla persona. La prospettiva è quella di analizzare il progetto per poi replicare il modello anche in altri territori.

"Con questa iniziativa – sostiene l’assessore Travagli – abbiamo ritenuto di promuovere non solo il benessere femminile nei luoghi di lavoro all’interno dell’ente, ma anche agire direttamente sulle politiche ambientali e di sostenibilità". L’utilizzo di assorbenti tradizionali, infatti, impatta in modo consistente sullo smaltimento degli stessi in forma di rifiuto non riciclabile, mentre le dotazioni del progetto This Unique sono biodegradabili, compostabili, plastic free e realizzati al 100% in cotone organico. "Promuovere l’equità di genere – prosegue Travagli – non è solo una questione di principi e valori da declamare, ma un investimento concreto per costruire un ambiente di lavoro inclusivo, orientato al benessere di tutte le persone, rispettoso delle diversità e per abbattere barriere e stereotipi". "Siamo contenti del lavoro che stiamo portando avanti in collaborazione con il Comune – dicono i referenti del progetto This Unique –. Portare gli assorbenti all’interno dei luoghi di lavoro è il primo passo per rendere equa l’esperienza della mestruazioni".