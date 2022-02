Martedì all’istituto Einaudi si è tenuta la presentazione dei Corsi Pon Fse che arricchiscono e completano l’offerta dei percorsi ad indirizzo ‘Servizi per la sanità e l’assistenza sociale’ nelle due curvature Sport & inclusione e Benessere e cura della persona. Durante l’incontro gli esperti hanno illustrato nel dettaglio i contenuti che affronteranno nei rispettivi corsi e allo stesso tempo hanno tratteggiato il contesto generale delle professioni legate al mondo del benessere. Michele Felisatti, esperto in attività motoria adattata e trattamenti sportivi riabilitativi in soggetti con fragilità e Adriano Ceccherini, esperto in progetti di ricerca sul diabete e idrokinesiterapia, hanno dunque messo in luce l’aspetto terapeutico e riabilitativo dell’esercizio fisico, lasciando intuire importanti prospettive occupazionali in un campo che si colloca al confine tra sport e sanità. I percorsi nascono da una collaborazione con Cna Benessere e Sanità.

