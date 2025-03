Salute e capelli, c’è l’incontro: "Ci sarà anche la psicologa"

Prendersi cura dell’aspetto estetico e dei propri capelli ma anche del proprio essere per stare sempre più bene con se stessi. E’ quanto propone Silvia Soncin, stilista dei capelli, questa sera dalle 19:30 in poi nel suo salone in via Puccini 34 a Codigoro con l’incontro con la psicologa Susanna Garancini. Dopo gli incontri con una naturopata ed una nutrizionista, la cinquantaduenne Silvia, originaria di Taglio di Po, con oltre 6 lustri di esperienza alle spalle, e da due anni opera a Codigoro spiega: "un colloquio con la psicologa per volersi bene a tutto tondo e riscoprire il grande potenziale che esiste in ogni donna". "Un dialogo fra donne - sottolinea Susanna Garancini - nel quale cercare di far emergere i vari aspetti che portano una donna a sentirsi bene. Da quello fisico, mentale, emotivo ed anche estetico, ma senza dover dipendere dal giudizio di qualcun altro, poiché l’importante deve essere sempre piacere a noi stesse al di là di ogni valutazione che qualcun possa fare su di noi. Non occorre doversi privare di qualcosa o sacrificarci per qualcuno, l’amore è uno scambio alla pari senza subire o accettare compromessi al ribasso che sminuiscano il nostro valore e qualche volta bisogna capire quali sono le leve in noi - conclude la psicologa - per riscoprire noi stesse e volerci sempre più bene come donne". Gli incontri sul benessere legati alla alimentazione e a tanti altri aspetti, sono diventati ricorrenti. La cura dell’aspetto fisico collegata alla salute, è un tema cruciale.

Claudio Castagnoli