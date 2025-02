Salute e prevenzione, incontri per le straniere

Portare la salute e la prevenzione sempre più vicine alla comunità sul territorio. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri promossi dall’Associazione Strade e dalla dott.ssa Caterina Palmonari, direttrice del Distretto Socio-Sanitario Ovest dell’Azienda USL di Ferrara. Gli incontri, programmati tra febbraio e marzo 2025 nelle sedi dell’Associazione Strade a Cento e Gallo, sono rivolti a donne straniere di età compresa tra i 20 e i 50 anni e hanno lo scopo di far conoscere alcuni servizi presenti sul territorio e promuovere la prevenzione in questo target di popolazione. I professionisti e le professioniste delle Aziende Sanitarie ferraresi che incontreranno le donne nelle sedi dell’Associazione Strade tratteranno diversi temi importanti per la salute, a partire dagli screening oncologici per favorire la conoscenza dei programmi di screening per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori alla mammella, collo dell’utero e colon retto. Focus anche sulle vaccinazioni per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione attraverso i vaccini. Si parlerà anche di prevenzione degli infortuni domestici per ridurre i rischi all’interno dell’ambiente familiare e di corretto utilizzo dei farmaci da banco, con consigli pratici per un uso consapevole e sicuro. L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di integrazione e supporto promosse da Strade, un’associazione di promozione sociale che opera in Italia ed Europa attraverso attività di Educativa di Strada con l’obiettivo di offrire occasioni di partecipazione, inclusione ed espressività per bambini, giovani e comunità ai margini, con un focus particolare sulle donne e i minori stranieri. Nel Distretto Socio Sanitario Ovest, l’associazione gestisce numerosi progetti e tutti i corsi di italiano per stranieri, che rappresentano un’importante occasione di orientamento e socializzazione. Il calendario degli incontri prevede la giornata di Giovedì 27 febbraio dalle 9 alle 10.30 a Cento alla Sede dell’Associazione Strade in Via De Gasperi 10/a poi Lunedì 3 marzo dalle 9 alle 10:30 a Gallo in Piazza IV Novembre 5 e infine Venerdì 7 marzo dalle 9 alle 10:30 a Cento alla Sede dell’Associazione Strade. Questi incontri rappresentano un’importante opportunità per le donne straniere di ricevere informazioni utili per la loro salute e il loro benessere, in un contesto accogliente e inclusivo.

l.g.