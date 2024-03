Salute e progetti del Pnrr. Si chiude il ciclo di eventi

‘Pnrr e salute: i progetti ferraresi’. Il rapporto fra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la salute pubblica sarà il cuore del dibattito che avrà luogo alla sala della Musica di via Boccaleone 19, oggi alle 18. L’appuntamento conclude il ciclo di tre eventi promosso dal Rotary Club Ferrara e sostenuto dall’assessorato alle Politiche Sociosanitare. Si parlerà di neuroscienze, di disturbi psichiatrici, di depressione nelle persone con patologie oncologiche, di esercizio fisico come trattamento multiorgano nella persona con malattia renale cronica e disturbi vascolari, di sclerosi multipla e ‘sindrome da fragilità’ nell’anziano. "Un prezioso momento divulgativo – spiega l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti – che tratta temi non differibili rispetto alla qualità della vita dei concittadini. Rivolgo un sincero plauso al Rotary Club Ferrara, che nei primi appuntamenti ha saputo intercettare e cogliere l’interesse di tante persone per l’urgenza delle questioni affrontate. L’auspicio, e l’invito, è che tante persone possano avvicinarsi con volontà di conoscenza anche all’ultimo appuntamento, a chiusura di un ciclo di altissima qualità".