’Salute e sanità’ domani sul Listone

Ricomincia l’attività informativa in Piazza Trento e Trieste a Ferrara, sulla questione ’Liste d’attesa’ e diritti in sanità, del ’Coordinamento Salute e Sanità di Ferrara’. "Di fronte a un sempre maggior attacco ai diritti costituzionali delle persone più deboli, a cominciare dalla salute, così come sta avvenendo in parlamento col taglio retroattivo delle prestazioni socio sanitarie ai malati gravissimi, diventa più che mai urgente e indispensabile una forte reazione dei cittadini.

Per questo che saremo

in Piazza Trento e Trieste domani dalle ore 16

alle ore 18".