Salute mentale e disturbi. Stanziati più di 4 milioni di euro: "In aumento l’aggressività"

Sostenere concretamente le persone più fragili: quelle, ad esempio, con disabilità intellettive, che soffrono di disturbi dello spettro autistico o di salute mentale, o devono fare i conti - e si tratta soprattutto dei più giovani - con i disturbi del comportamento alimentare o dell’apprendimento. L’obiettivo del ’Piano attuativo Salute mentale’ 2023 della Regione Emilia-Romagna viene pienamente condiviso dal Dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche (Daismdp) dell’Azienda USL di Ferrara, a cui sono stati assegnati 4,4 milioni di euro (precisamente 4.453.864 euro) dei 40 milioni messi a disposizione dal Fondo sanitario regionale e ripartiti tra tutte le Aziende sanitarie del territorio. Risorse che servono a finanziare servizi di fondamentale importanza, come dimostrano i numeri: nel 2022 sono state 11.704 le persone residenti a Ferrara e provincia che hanno ricevuto almeno una prestazione erogata dai Servizi del dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche dell’Ausl, un trend che si mantiene in lieve calo rispetto a quello del 2021 quando erano state 11.819.

Il Dipartimento garantisce prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali, dei disturbi neuropsichici dell’infanzia e adolescenza, dei disturbi da abuso di sostanze e delle disabilità conseguenti, per un tempo che spazia dall’infanzia fino all’età avanzata. In particolare nel 2022 si sono rivolti alla Unità operativa neuropsichiatria infanzia adolescenza (Uonpia) 4.331 minori, presso i Servizi psichiatrici territoriali (Spt) hanno avuto accesso 5.269 persone e presso i Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) 2.104 persone; fra questi 981 pazienti con problematiche legate all’assunzione di droghe o farmaci, 335 con problematiche alcol correlate, e 60 per ludopatia.

Dietro questi numeri ci sono delle storie, persone con fragilità che hanno bisogno di interventi diversi. Il modello di intervento prevede necessariamente la trasversalità fra i diversi servizi perché al sommarsi dei diversi bisogni deve corrispondere la sinergia nella ricerca di soluzioni: Neuropsichiatria infanzia adolescenza, Servizi Psichiatrici Territoriali ed Ospedaliero-Universitari, Centro per i disturbi del comportamento alimentare, Centro per i disturbi specifici di apprendimento, Programma di psiconcologia e servizi per le dipendenze patologiche. "In generale il 2022 è stato caratterizzato dall’intensità dei fenomeni clinici spesso esorditi in acuzie o senza storia pregressa di malattia, e multiproblematicitità aggravata dalla crisi dei fattori sociali di protezione – spiega Franca Emanuelli, direttrice del Dipartimento -. Le ricerche che la Regione Emilia-Romagna compie annualmente assieme all’Osservatorio del Comune di Ferrara, confermano anche nel territorio provinciale il trend nazionale: maggiore aggressività anche sostenuta dal ricorso a sostanze e al consumo di alcolici"