Salute mentale, etica e obiettivi I servizi sul territorio

Oggi alle 17 al Csv Terre Estensi in via Ravenna si terrà l’incontro pubblico ‘Struttura, obiettivi ed etica del Dipartimento di salute mentale’, con Nico Landi, per conoscere la rete di strutture e servizi territoriali che si fa carico della cura e dell’assistenza di chi ha problemi mentali e dei suoi familiari. L’iniziativa è promossa dal nuovo gruppo di auto aiuto ‘La Formica’ dedicato a famigliari e amici di persone con disagio psichiatrico, che si è ufficialmente costituito all’interno dell’associazione Auto-Mutuo aiuto in rete odv, è completamente gratuito e si prefigge di sostenere i familiari e cercare di dare voce ad esperienze e difficoltà, facilitando l’incontro e la relazione con i servizi gestiti dai dipartimenti di salute mentale e informando sui diritti del malato e le leggi a tutela della disabilità. Auto-Mutuo aiuto in rete, ad oggi composta da una decina di gruppi di auto aiuto, ha l’obiettivo di offrire un punto di riferimento informativo e formativo a tutti i gruppi di auto aiuto ferraresi, favorendone la collaborazione con associazioni ed enti in progetti comuni.