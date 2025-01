Salute, una sfida globale. Un hub italo-giapponese con Ferrara protagonista

In questi mesi si stanno definendo gli ultimi dettagli Expo 2025 che si terrà a Osaka, in Giappone, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Il tema principale dell’Esposizione Universale sarà ’Designing Future Society for Our Lives’ (che, tradotto, significa ’progettare la società del futuro per le nostre vite’), con l’obiettivo di esplorare soluzioni innovative per affrontare le sfide globali. Tra queste il cambiamento climatico, la sostenibilità, la salute e la tecnologia.

Expo 2025 è destinato ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo e si concentrerà su come scienza, tecnologia e collaborazione internazionale possano contribuire a migliorare la vita delle persone, costruendo un futuro più equo e sostenibile. In questa cornice si inserisce il successo del workshop svoltosi a dicembre, promosso dal Console Generale Marco Prencipe e organizzato dal professor Paolo Pinton dell’Università di Ferrara e dal professor Giuseppe Pezzotti della Kansai Medical University (KMU). L’evento è stato anche un’opportunità per avanzare nella progettazione di un hub italo-giapponese che, lungi dall’essere un’iniziativa temporanea legata a Expo 2025, si estenderà negli anni, facilitando lo scambio di professori, ricercatori e studenti e promuovendo una comunità scientifica integrata e dinamica, capace di affrontare le sfide globali della salute.

A guidare questa iniziativa sono due figure di riferimento della nostra città: il professor Pinton, appunto, e Tiziano Salvadori, attuale direttore sanitario del San Camillo IRCCS, centro di eccellenza nella neuroriabilitazione che, nel 2024, ha firmato un accordo quadro con il Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Ferrara, riconosciuto dal Ministero dell’Università come dipartimento di eccellenza.

"Questo hub – spiega Pinton al Carlino – includerà anche spazi fisici dedicati messi a disposizione dalla KMU ad Osaka e il Dipartimento di Scienze Mediche di UniFe sarà tra le istituzioni principali coinvolte. Il progetto garantirà una visibilità internazionale al programma di eccellenza in corso, che si arricchirà, tra l’altro, con percorsi di dottorato congiunti a doppio titolo tra studenti italiani e giapponesi, prevedendo un anno di formazione reciproca nei rispettivi paesi". Il docente ferrarese, inoltre, spiega che saranno organizzate summer school per docenti e studenti italo-giapponesi, focalizzate sullo sviluppo di soluzioni innovative "con un potenziale significativo per migliorare la vita dei pazienti e promuovere il progresso scientifico e sostenibile nella sanità". Salvadori, da parte sua, sottolinea come la "creazione di questo hub rafforzi il legame tra il San Camillo IRCCS e il Dipartimento di Scienze Mediche di UniFe, una collaborazione che sta già portando risultati soddisfacenti e che promette enormi potenzialità per le terapie del futuro". Inoltre, aggiunge Salvadori, "la cooperazione con le imprese è un elemento fondamentale: numerose aziende hanno già manifestato interesse a far parte dell’hub". Questo progetto, che avrà una forte visibilità anche durante le giornate di Expo 2025, contribuirà a mettere in luce Ferrara su un palcoscenico globale, promuovendo l’innovazione e la ricerca in ambito biomedico.

re. fe.