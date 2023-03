"Salvare e rilanciare Fox Bompani"

Le lavoratrici e i lavoratori, gli stipendi non pagati, i fondi pubblici e un futuro da costruire con le Istituzioni e un territorio intero. E’ il tema al centro dell’incontro che si terrà lunedì 19 marzo alle 9 davanti ai cancelli dello stabilimento Fox Bompani di Ostellato. Un vasto programma sul quale parlerà lo stato maggiore regionale della Fiom: il segretario regionale Samuele Lodi, i segretari provinciali Veronica Tagliati e Giovanni Verla. Per le istituzioni sarà presente l’assessore regionale Vincenzo Colla e i sindaci Elena Rossi e Fabio Tosi rispettivamente di Ostellato e Fiscaglia, che sono i territori maggiormente coinvolti dalla crisi di liquidità dello stabilimento che dà lavoro a 108 persone.

"La Bompani è una realtà produttiva simbolo di un territorio che sempre più è a rischio di desertificazione industriale, in cui la popolazione invecchia e i paesi si svuotano – sostiene allarmata la Fiom – Noi come Fiom e i lavoratori della Fox Bompani invece, pensiamo sia la fabbrica dalla quale deve ripartire la prospettiva di un territorio, mettendo al centro la dignità del lavoro e un progetto per il futuro". E perdura la latitanza dell’azienda nel pagamento degli stipendi. "I lavoratori della FOX Bompani oggi non sono pagati. - insiste la Fiom - Manca la retribuzione di dicembre 2022; manca la retribuzione dei pochi giorni di gennaio lavorati; si attende il pagamento della cassa integrazione. E, condizione ancora più preoccupante, non sanno che futuro avrà lo stabilimento. La proprietà è alla ricerca di finanziatori, anche pubblici, e in questo contesto ha inasprito le relazioni sindacali. Da un lato ha chiesto di lavorare per evadere una commessa promettendo di corrispondere un’ulteriore parte della tredicesima 2022, ma senza alcuna prospettiva sul resto del pagamento delle retribuzioni arretrate e future; dall’altro non ha aperto nessun confronto vero sul piano industriale, coperto da ’segreto’. Non si sa cosa vorrà produrre, in che condizioni lavorative lo vorrà fare". L’azienda attacca le istituzioni e i Tavoli istituzionali ritenendoli inutili.

"L’azienda, però – è la stoccata finale della Fiom - si dimentica che sono le stesse Istituzioni cui ha chiesto finanziamenti. Perché da finanziamenti regionali l’azienda ha attinto circa 1 milione di euro negli anni scorsi. Perché da finanziamenti di Invitalia (agenzia controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze) oggi l’azienda chiede di attingere alcuni milioni di euro. La Fiom e la Rsu credono, invece, nelle Istituzioni e nel loro ruolo fondamentale. E dal dialogo con loro vogliono far ripartire la Fox".

Franco Vanini