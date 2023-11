Salvare la cultura ucraina. Una delegazione a Unife

Il 7 novembre ha fatto tappa a Unife la delegazione ucraina dell’iniziativa ‘Sum – Save the Ukraine Monuments’, promossa dal progetto 4ch. Al progetto Sum, che ha raccolto e messo in sicurezza la documentazione digitale del patrimonio culturale ucraino e fornirà supporto al governo nella ricostruzione del patrimonio danneggiato dalla guerra, partecipa, con il suo laboratorio di modellazione 3D, lo spin off Inception incubato nel dipartimento di Architettura di Unife. La delegazione, guidata da Francesco Taccetti, coordinatore nazionale di Infn ChNet e coordinatore del progetto 4ch, era composta da Volodymyr Chornohor, responsabile del dipartimento di coordinamento delle attività museali, della contabilità e delle fondazioni del dipartimento dei beni culturali del Ministry of culture and information policy ucraino, Lina Doroshenko, responsabile del settore per il monitoraggio della situazione nei territori temporaneamente occupati del dipartimento dei Beni culturali del Ministry of culture and information policy ucraino, Svitlana Gaga-Sheremetieva, responsabile del Dipartimento di restauro scientifico e conservazione dei monumenti mobili della Riserva nazionale ‘Kyiv-Pechersk Lavra’, Yurii Savchuk, direttore del Museo della storia dell’Ucraina nella Seconda guerra mondiale e Nelia Kukovalska, direttrice generale della Riserva nazionale ‘Santa Sofia di Kiev’. Ad accogliere la delegazione c’erano Alessandro Ippoliti, direttore del dipartimento di Architettura, Roberto Di Giulio, direttore Inception, e i docenti Federica Maietti, Marco Medici ed Emanuele Piaia.