"Salvare Volano. Un’opera d’arte"

di Mario Bovenzi

Pietro Franesi, esponente del comitato che riunisce oltre 400 persone che si battono per salvare il lido di Volano dopo la devastante mareggiata, crede nella rinascita di questo spicchio tra terra e mare. Che definisce, lui che dell’arte ha fatto una ragione di vita, un capolavoro della natura.

Nei giorni scorsi era a New York. Cosa è andato a fare?

"Organizzo eventi per 18 collezionisti. Vado alla ricerca di nuovi talenti, dall‘Afghanistan al Pakistan, al Sud Africa, espongo le loro opere"

Aveva gallerie d’arte?

"La prima la aprii a Palazzo Bovi a Bologna, la seconda a New York. La prima la chiusi per rabbia. Avevo concordato con il Comune di Bologna di usare le Gocce di Coccinella, che Cofferati voleva togliere dal centro di Bologna, per farne il museo delle opere in Plastica, nei giardini limitrofi al Dams. Poi una mattina lessi nella locandina del Carlino, ‘Le Gocce di Coccinella alla Certosa’. Chiusi la galleria e me ne andai a New York. NY1Art Gallery, sulla 25° Street, la stessa strada delle Gallerie Marlboro, Pace. La chiusi per motivi personali. Mi era stata diagnosticata una grave malattia, pensai a curarmi. La malattia mi servì per comprendere che l’epoca delle gallerie era finita. La crisi della Lehman Brothers aveva messo in ginocchio la classe media. Professori, avvocati, brokers, erano loro ad acquistare dalle gallerie. Il grosso collezionista comprava da Sotheby’s o Christie’s. Poi c’è una ragione più profonda. L’arte contemporanea divenne un prodotto finanziario"

Lei dipinge?

"Assolutamente no. Ho cominciato a collezionare in Russia, dove rimasi dal 1989 al 1999 a fare il consulente marketing. Poi portai l’esperienza accumulata nell’arte. Organizzai la Biennale d’Arte Contemporanea a New York. Non esisteva nella capitale del settore. Esisteva la Whitney Biennale ma solo per gli artisti residenti. Volevano difendere il vecchio made in New York, La factory, inventata da Warhol".

Lei si batte per salvare Volano, l’amore per l’ambiente come si concilia col suo lavoro?

"Il mio lavoro è valorizzare la bellezza. L’ambiente da oggetto di consumo deve diventare il fulcro di una nuova fase storica. Il Lido di Volano ha avuto la fortuna di essere dimenticato dalla cementificazione, che ha colpito gli altri lidi. E’ un unicum, dove animali, piante ed umani convivono. Dobbiamo farlo diventare l’icona del futuro dei lidi comacchiesi".

Oltre a New York in quali città è stato?

"Mi mancano 3 Paesi, Costa d’Avorio, Mali e Nigeria. Tutti gli altri li ho visitati. Le città che adoro, sul piano artistico, Berlino, San Pietroburgo, Capetown, Bhopal, Shanghai, Hannoi"

I genitori?

"Sono figlio di un operaio della Berco e di una casalinga e bracciante. Nei miei compleanni ho ricevuto solo libri e mio padre mi portava alla Stagione della Lirica al Teatro de Micheli"

Cosa ne sarà di Volano?

"Muore o diventa l’esempio di un turismo sostenibile. Noi ci battiamo per la seconda ipotesi".