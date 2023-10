Salvarono una donna, premiati i carabinieri eroi

Salvarono da un tentativo di suicidio una turista olandese, premiati dal comandante della Legione carabinieri Emilia Romagna due militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Comacchio. A Ferrara, al comando provinciale Carabinieri, il comandante colonnello Alessandro Di Stefano, ha consegnato al brigadiere capo Dario Battaglia e all’appuntato scelto Marco Delicati un attestato rilasciato dal comandante della Legione Emilia Romagna, generale di brigata Massimo Zuccher. La notte del 27 luglio i due militari venivano chiamati ad intervenire nel tratto di mare di uno stabilimento balneare in un campeggio di Spina. Un cittadino olandese aveva chiesto aiuto, la moglie di 40 anni voleva ammazzarsi buttandosi in mare. L’equipaggio si precipitava sul posto raggiungendo la barriera frangiflutti di massi. La donna era in balia delle onde e l’uomo non riusciva a portarla a riva. I militari si sono tuffati e hanno afferrato la donna. I coniugi venivano affidati alle cure del 118. Di Stefano, alla presenza del Comandante della Compagnia di Comacchio, Tenente colonnello Luca Treccani, e del Comandante Interinale del Nor, Antonio Clementoni, si è congratulato con i due militari.