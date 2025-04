Salvata dalla compagna di stanza. Botte, insulti e abusi sessuali, condannato il marito-padrone

Due anni fa uno sguardo l’aveva salvata dalle violenze tra le mura di casa e ieri la parola di un giudice ha sanzionato quelle condotte con una condanna severa. Si è concluso con una sentenza di quattro anni e quattro mesi di reclusione il processo (in rito abbreviato) che vedeva alla sbarra il marito di una venticinquenne pachistana, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il verdetto del giudice dell’udienza preliminare Silvia Marini ha superato la richiesta della procura, che si era fermata a quattro anni e due mesi. È la prima verità giudiziaria su una storia di abusi tra le mura domestiche iniziata con l’arrivo a Ferrara della giovane dopo un matrimonio combinato con quello che si sarebbe rivelato un marito-padrone.

Non appena ha messo piede in quella casa – questo il racconto della 25enne, parte civile con l’avvocato Sara Bruno – la sua vita si è trasformata in un incubo. La giovane sposa ha iniziato a subire una serie di maltrattamenti che si sono concretizzati in insulti quotidiani e pesanti privazioni. Il capitolo delle attività che le erano proibite era ampio: si andava dal divieto di comunicare con altre persone all’impossibilità di andare a lezione di lingua italiana o a scuola guida. Aveva inoltre forti limitazioni nell’utilizzo del cellulare e la sua vita era controllata in ogni aspetto. Al punto da nascondere uno smartphone in modalità registrazione nella sua stanza al fine di carpirne le conversazioni private. Stando alla denuncia non mancavano poi le violenze, fisiche e sessuali. Il marito l’avrebbe infatti in più occasioni picchiata, strattonata e trascinata per le scale. Avrebbe poi ripetutamente ottenuto rapporti sessuali nonostante il suo netto rifiuto. In un’occasione sarebbe arrivato a violentarla tenendola ferma e tappandole la bocca con una mano. Quella situazione di sofferenza ha avuto gravi ripercussioni anche dal punto di vista della salute. La giovane aveva infatti smesso di mangiare e il conseguente stato di denutrizione l’aveva debilitata al punto da causarle un mancamento e farla cadere dalle scale. A seguito dell’infortunio era stata portata in ospedale.

Proprio durante quel periodo di ricovero si è verificato l’incontro fortuito che le ha permesso di aprire un varco attraverso le sbarre che le erano state costruite intorno. Uno scambio di sguardi con la compagna di degenza, che anni prima era stata a sua volta vittima di violenza domestica, ha fatto scattare l’intesa. L’altra paziente ha subito capito cosa si celava dietro quegli occhi e, con l’aiuto di un cellulare e del traduttore di Google, ha portato alla luce l’inferno. Il racconto della giovane sposa ha così permesso l’avvio delle indagini e il processo che è arrivato ieri a un suo primo punto fermo.

Federico Malavasi