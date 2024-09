Salvataggi e disabilità, la sfida del Coa

Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, eccellenza dell’Aeronautica Militare e occhio vigile sui cieli italiani, tra gli importanti compiti ha anche la pianificazione e conduzione delle operazioni di salvataggio sia in campo italiano che internazionale, in un’ottica di cooperazione e sempre pronta a nuove sfide. Una di queste riguarda il salvataggio di disabili cognitivi, un aspetto che finora non era stato approfondito da nessuno in ambito mondiale e che il Coa di Poggio ha iniziato a fare cercando di inserirlo già nella ‘Grifone 2024’, la recente esercitazione all’aeroporto di Capannori, chiusa anticipatamente a causa del trasformarsi in missione reale di ricerca di aereo caduto.

"Due anni fa, ci siamo resi conto della difficoltà durante un soccorso a sordomuti, comunicando solo con un foglietto e una penna che un soccorritore aveva con sé per caso – ha spiegato il Tenente Colonnello Massimiliano Pierucci della sezione Piani e Addestramento dell’Ufficio RCC –. Da lì abbiamo visto che la percentuale di soccorsi a disabili era sempre maggiore. Quella motoria per noi è semplice da trattare, paragonabile a un ferito ma quella sensoriale – cognitiva, nelle tante forme, non ci permette di avere un approccio univoco creando difficoltà. Stiamo dunque lavorando ad un protocollo che dia nozioni ai nostri soccorritori per affrontare questa eventualità con più efficacia, essendoci resi anche conto che nessuna organizzazione di soccorso ne ha una dedicata. Non esistono procedure di soccorso aereo per disabili cognitivi, vogliamo porre rimedio e stiamo lavorando a un incontro a gennaio a livello nazionale".

Presente in una giornata anche il coordinatore di Anffas Coccinella Gialla di Cento, realtà importante, che si occupa di tanti tipi di disabilità cognitiva. "E’ stata un’esperienza interessante – ha detto Giuseppe Fratullo – utile per avere un confronto nella creazione di questo protocollo innovativo finora inesistente. Siamo ben disposti e volenterosi a dare il nostro supporto in questo percorso. Sicuramente per un disabile cognitivo essere salvato da elicotteri fa paura e ci sono emotività e situazioni diverse che portano ad avere complicanze durante quelle operazioni, ma ho visto anche una grande preparazione della macchina aeronautica, che sarà certamente capace di trovare un protocollo idoneo per la salvezza di queste persone. Siamo contenti di poter dare il nostro contributo e pensare che qualche nostra informazione possa aiutare in futuro l’Aeronautica a ritrovare e salvare un disabile in difficoltà".

Laura Guerra