Salvataggio all’ultimo minuto Capecchi, ‘Cittadino responsabile’

Quest’anno, il premio ‘Cittadino Responsabile’ di Ferrara va a Luca Capecchi che "ha compiuto un gesto di civiltà normale ma assolutamente non scontato, per chi come lui crede nella normalità del bene. In una società dove purtroppo i legami sociali e il senso di comunità sono sempre più sbiaditi". Queste le motivazioni che, ieri mattina, nel corso di una cerimonia nella sala polivalente di parco Coletta, hanno indotto il Comune a premiare il cittadino. Ma ripercorriamo l’accaduto. "Il giorno 15 gennaio 2022 Capecchi si trovava nel campetto sportivo di via Canapa con la figlia Cecilia – si legge nel documento a corredo del premio –. Mentre si accingevano a rientrare a casa, dopo un pomeriggio di allenamento, sono stati allarmati da un ragazzo spaventato, alla ricerca di un medico, che riferiva di un amico, il poliziotto Andrea Bazzani, caduto a terra, privo di conoscenza. Capecchi, senza esitare, è corso sul posto dove, fortunatamente, uno dei compagni di squadra aveva già applicato le piastre del defibrillatore. La prima scarica purtroppo non ha avuto alcun esito positivo e Bazzani non ha ripreso le sue funzioni vitali, così Capecchi ha cominciato a effettuare il massaggio cardiaco. Prima della seconda richiesta di scarica, durante il massaggio, Bazzani ha ripreso finalmente fiato ma non coscienza, così Capecchi ha continuato il massaggio finche non è giunta l’ambulanza, contattata nel mentre". I soccorritori del 118 "si sono poi occupati di Bazzani – prosegue il testo – e finalmente in serata Capecchi ha appreso dai compagni di squadra che era fuori pericolo".

Insomma, una storia a lieto fine, resa possibile da un cittadino che ha compiuto un gesto di profondo altruismo e senso civico. La consegna del riconoscimento è avvenuta nell’ambito della Festa della Legalità, promossa dall’amministrazione e giunta quest’anno alla quattordicesima edizione. A consegnare la targa nelle mani di Capecchi è stato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi. Il Premio Cittadinanza Responsabile, assegnato nell’ambito della Festa della legalità, responsabilità e diritti nasce da una proposta di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e da sempre impegnato nella lotta alle mafie e all’illegalità tramite progetti di informazione, sensibilizzazione e impegno civile che da oltre 20 anni stimolano tantissimi cittadini a coltivare autenticamente il proprio senso civico, secondo la convinzione che le cose cambiano a partire dai comportamenti di ciascuno.