"Salvate il pronto soccorso" Già 600 le firme raccolte

CENTO

In una domenica fredda e caratterizzata dalla pioggia, sono stati davvero in tanti a raggiungere piazza Guercino per firmare la petizione che chiede di non depotenziare l’ospedale e il pronto soccorso di Cento, promossa da Fratelli d’Italia, Lega, Avanti Cento e Forza Italia. "Sono stati oltre 600 le firme raccolte nella sola prima giornata – dicono dal gruppo – un risultato davvero soddisfacente che ha visto raggiungere il nostro banchetto facendo anche la fila per poter firmare. Tanti, venuti apposta in piazza per mettere la loro firma". Segno tangibile, dunque, che il tema è davvero tanto sentito dai cittadini centesi ma anche da quelli limitrofi. "Ci è arrivato un messaggio importante dalla partecipazione della gente – proseguono – raccogliere così tante firme in un primo e solo giorno è significativo e dice che la cittadinanza ha bisogno di essere ascoltata e che la nostra iniziativa è stata ritenuta valevole. Hanno apprezzato che vogliamo far sentire la loro voce". L’obiettivo dell’iniziativa è il mantenimento dei servizi dell’ospedale per evitare che il pronto soccorso diventi solo primo soccorso e il depotenziamento dei servizi ospedalieri, nonché la chiusura del punto nascita. "La speranza è di dare un segnale forte alla Regione e farci ascoltare. E’ anche la popolazione che ce lo sta chiedendo di poter intervenire per cercare di salvare l’ospedale – spiegano – noi siamo in mezzo alla gente e cerchiamo di fare qualcosa di concreto. Vogliamo riuscire a raccogliere più firme nel minor tempo possibile così da spedirle velocemente in Regione e non rischiare che prendano decisioni prima di aver visto la mobilitazione che si è creata. Si possono trovare i fogli per le firme da tantissimi commercianti di Cento e frazioni che ringraziamo per l’adesione in massa, alla sede di Fratelli d’Italia in centro storico e saremo presenti a tutti i mercati di Cento e frazioni".

Si prosegue dunque con la raccolta nei prossimi giorni a Cento e frazioni nei banchetti, nelle attività commerciali e verranno raccolte firme anche nei comuni limitrofi. "Noi siamo davvero in mezzo alla gente per fare qualcosa di concreto – concludono – ne va del bene di Cento e dell’intero territorio. Non basta andare davanti all’ospedale a farsi vedere". Intanto in Regione è Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia a chiedere di "rendere pubblici gli incontri degli Stati generali della sanità" perché "sulle politiche sanitarie, il primato va restituito alla politica e non lasciato ai tecnici". Richiesta alla quale l’assessore Donini ha risposto elencando i tanti organismi a cui si è dato ascolto: "L’ascolto è finito il 17 febbraio ed è stato pubblicato un libro bianco, sono state individuate le traiettorie con un documento e con una discussione in aula a dicembre su temi fondamentali come emergenzaurgenza, rete ospedaliera, applicazione del Pnrr per la sanità territoriale e governance".

Laura Guerra