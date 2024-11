Salvato sul campo dopo il malore. Premiati i compagni e l’infermiera

"Questa sera ho l’opportunità di ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per salvarmi la vita, dai giocatori dell’Ostellatese, al presidente del Bando, alle infermiere, ai sanitari del 118". Rocco Corbino si commuove ricordando quel pomeriggio di settembre in cui la sua vita era appesa al filo: al termine della partita tra Bando e Ostellatese, negli spogliatoi, l’attaccante della formazione argentana si accascia a terra. I secondi sono preziosi, chi mantiene il sangue freddo e ha la prontezza per intervenire è Simone Gobbo, aiutato da Nicola Righini. I due attivano con successo il defibrillatore, Corbino si risveglia ed è portato all’ospedale per le cure del caso. L’altra sera in sala consiliare il sindaco Andrea Baldini ha consegnato un riconoscimento a coloro che hanno salvato il calciatore, al termine anche Corbino ha ricambiato con una targa ai ragazzi dell’Ostellatese con su scritto: "Campione nel calcio e nella vita, la mia vita nelle tue mani". E’ stata premiata anche l’infermiera Elisa Canazza, in servizio all’ospedale di Cona nel reparto di Cardiologia.

La professionista è intervenuta il pomeriggio dello scorso 15 settembre negli spogliatoi della squadra di calcio del Bando, praticando il massaggio cardiaco su un giocatore che si era sentito male, aiutata da alcuni giocatori presenti. A essere premiati, oltre all’infermiera del Sant’Anna, Simone Gobbo e Nicolò Righini, i due calciatori del Bando, che sono intervenuti in prima battuta durante l’arresto cardiaco. Nella sala consigliare erano anche presenti Antonella Pesci (coordinatore infermieristico della Cardiologia) e una delegazione del Bando, composta dal capitano Jacopo Pagani e il presidente Sergio Frighi. "Abbiamo sottolineato – ha detto Antonella Pesci – l’importanza della diffusione della cultura dell’innesco della "catena dell’emergenza", ovvero di conoscere le manovre rianimatorie, chiamare aiuto e sapere chi chiamare. Altrettanto importante la necessità che nei campi sportivi siano presenti defibrillatori automatici e che sia insegnato il loro funzionamento".

Franco Vanini