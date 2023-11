"Salviamo le Vallette con 100mila euro"

Altri finanziamenti in arrivo per l’oasi ambientale ostellatese. Visita istituzionale venerdì scorso a Ostellato del sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi. Insieme al braccio destro di Stefano Bonaccini anche la consigliera regionale Marcella Zappaterra e il sindaco di Portomaggiore e componente dell’Unione Valli e Delizie, Dario Bernardi. Il sopralluogo ha permesso a Baruffi di rendersi conto della riqualificazione in corso nelle Vallette, sede di un ulteriore operazione: grazie al contributo della Regione sarà realizzato un importante intervento di rinaturalizzazione delle valli con il rifacimento dei manufatti idraulici. "Abbiamo chiesto alla Regione di sostenere la sostituzione dei manufatti idraulici – spiega il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – parliamo di alcune centinaia di migliaia di euro. Baruffi ha aperto al finanziamento, speriamo che dall’accordo teorico si passi ai fatti". Nel frattempo prosegue secondo programma il primo step di lavori finanziati con i fondi complementari del Pnrr, un milione di euro, integrati dai 700 mila messi in campo dal Comune. "Al momento è stato rimosso l’amianto dal tetto dell’ex Ninfea, il bar-ristorante; i lavori sono partiti a settembre, finiranno in marzo. Poi partiranno i lavori della parte ricettiva, vale a dire i bungalow". Il corteo istituzionale poi ha fatto visita agli scavi archeologici dell’abitato di Spina (nella foto) a Ostellato, mentre nel comune di Comacchio c’è la necropoli. Nella parte ostellatese si viveva e produceva, in quella comacchiese si moriva. Spina fu un’importante città portuale etrusca affacciata sul mare Adriatico, una delle città più importanti dell’Etruria padana. Molte delle merci importate attraverso Spina erano destinate alla più grande città etrusca di Felsina (Bologna).

Franco Vanini