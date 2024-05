Salvini ‘lancia’ il sindaco: "Grazie alla guida di Alan c’è un prima e un dopo. Ora Ferrara ha identità"

Non è un ‘come eravamo’. È piuttosto un chi siamo, ma soprattutto chi vogliamo essere. Dal palco dell’ex refettorio di via Boccaleone, il segretario federale del Carroccio, Matteo Salvini dice di rivolgersi "non solo ai leghisti" ma "a tutti coloro che vogliono sapere chi siamo". Lo presenta così il suo ‘Controvento’, il suo libro-manifesto. L’iniziativa è finalizzata alla riconferma di Alan Fabbri. E per trovare l’aggancio con Ferrara, Salvini parte da più indietro. Da Bondeno. Perché, rivendica battendosi – forse involontariamente – il petto: "Noi siamo rimasti quelli di allora e lo spirito resta quello". Qui l’applauso era telefonato. Il sindaco uscente incassa e annuisce. Accanto a lui il vicesindaco Nicola Lodi definito amichevolmente un "terremoto per noi e per la politica ferrarese in generale, ma una grande risorsa", dal consigliere regionale Fabio Bergamini. Tornando al capoluogo, il vicepremier rivendica il fatto che "grazie all’amministrazione della Lega, c’è un prima e un dopo". Soprattutto perché "adesso questa città non è più relegata alle periferie dell’impero", è invece "un luogo che ha una sua identità, una sua storia e una sua caratterizzazione molto definita. Proprio grazie al sindaco e alla sua meravigliosa squadra".

Citando alcuni passaggi del libro, Salvini ricorda quando "pur nei periodi, la Lega ha resistito" e ora "molti elettori, anche in previsione delle Europee, stanno tornando". Da Ferrara alla provincia, Salvini si allarga dicendo che "è un onore poter ricandidare il sindaco del capoluogo e il sindaco di Copparo". E il pasticciaccio argentano? "Ad Argenta siamo uniti con il resto del centrodestra. Per via dell’inciampo con la lista, per rispetto ai cittadini, ci impegneremo doppiamente per sostenere la candidatura del centrodestra unito". Tradotto: Gabriella Azzalli. Dalla Provincia alla Regione. È lì che guarda il capogruppo del Carroccio, Matteo Rancan quando dice che "anche grazie alle battaglie condotte da questa amministrazione, siamo riusciti a rafforzarci nel nostro agire politico, a fronte di una Regione che vuole eliminare la residenzialità storica per le case popolari e che pur menando vanto della migliore sanità, ha fatto scelte devastanti. Con Bonaccini che scappa in Europa". Per il deputato leghista Davide Bergamini, il più grande merito di Fabbri è quello di aver dimostrato che "anche a Ferrara era possibile cambiare. E ora dobbiamo continuare nel buon governo". Il capolista, Nicola Lodi, lo chiama per nome. "Matteo". Riconosce al segretario di "essere stato sempre legato al territorio, fin dai tempi del Palaspecchi. Ed è anche grazie a lui se oggi Ferrara può guardare al futuro". Fabbri si appunta al petto "molti risultati importanti, benché ci sia tanto da fare". Non risponde alle polemiche perché "non mi piace chi fa politica in tribunale". La chiude con una postilla alla frase attribuita a Giulio Androtti, rivolta alla sinistra: "Il potere logora chi non ce l’ha più". Da leghista a democristiano?