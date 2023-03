Salvò i bimbi nel bus in fiamme Encomio per il vigile del fuoco

Un riconoscimento importante è stato consegnato ieri, a Roma, all’ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Massimo Fiocchi. Nell’ambito della cerimonia di giuramento di 990 vigili del fuoco che si è tenuta ieri nella Capitale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha consegnato a Fiocchi (foto), accompagnato nell’occasione dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Ferrara Antonio Giovanni Marchese, la Medaglia d’argento al valore civile (riconosciuta con decreto firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella) per aver salvato un gruppo di studenti che erano rimasti bloccati all’interno di uno scuolabus in fiamme a Massa Fiscaglia. Il fatto risale al 3 luglio 2014. L’ex capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Comacchio Massimo Fiocchi, oggi in pensione, era fuori servizio e stava facendo ritorno a casa in sella al proprio scooter, quando si è imbattuto in un terribile incidente tra le vie del Mare e Luigia, in cui erano coinvolte un Fiat Doblò e uno scuolabus con a bordo diciotto bambini, due educatrici ed un autista. A causa dello scontro, a seguito del quale aveva perso la vita il conducente della Fiat, lo scuolabus aveva preso fuoco. Fiocchi, assieme ad un residente della zona, senza perdere un secondo e incurante del pericolo, è subito intervenuto per salvare i bambini dalle fiamme. Un intervento risultato provvidenziale, considerando che il mezzo è rimasto carbonizzato.

Un riconoscimento che, ha commentato Fiocchi, "mi ha veramente commosso".