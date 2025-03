Sama e la caduta dell’impero Ferruzzi: "La mia verità su Gardini e Montedison"

Il titolo è evocativo ‘La caduta di un impero’, ma ancor più evocativa è la data: 1993.

Perché partire da qui?

"A cavallo tra il 1992 e il 1993 – risponde Carlo Sama, ex manager del gruppo Ferruzzi, per anni braccio destro di Raul Gardini e autore del memoriale pubblicato da Rizzoli che verrà presentato oggi al Libraccio dalle 17.30 (modera il capo della redazione del Carlino Cristiano Bendin) – inizia il mio coordinamento del gruppo Ferruzzi. Prima del terremoto di Tangentopoli, ci trovammo ad affrontare un periodo complesso sul piano economico. Nonostante questo, il gruppo Ferruzzi chiuse – in controtendenza – con un utile molto significativo".

Chi era, veramente, il fondatore dell’impero: Serafino Ferruzzi?

"Un genio, che sostanzialmente non ha mai sbagliato nulla. Un precursore dei tempi su tutti i fronti a partire dal trading. Ebbe delle intuizioni straordinarie, a partire dalla diversificazione delle attività. Dalla trasformazione dei semi di soia in valore aggiunto (la produzione di olio di semi), fino all’acquisizione di Eridania zuccheri. Il solco di tutto ciò che è venuto dopo, l’aveva tracciato lui".

Eridania, Ferruzzi, Montedison. Nomi che hanno il peso della storia in un Paese come l’Italia. A proposito di diversificazione, come iniziò l’avventura della chimica?

"Fu l’inizio della fine per il nostro gruppo. Un’operazione che, fin da principio, non fu ben studiata".

Fu Raul Gardini a voler entrare in quel settore a tutti i costi. "Tra me e Gardini ci fu in qualche modo uno sposalizio (sorride). Ma la vicenda Montedison è la rappresentazione di uno fra i limiti più evidenti di Gardini, che col tempo gli costò caro: l’incapacità di saper aspettare".

Come cominciò?

"Gardini entrò, su suggerimento di Enrico Cuccia, in un patto di sindacato in Montedison. Sappiamo il peso che questo gruppo ha avuto per la storia italiana. Gardini fu profondamente affascinato da questa cosa. Decise di acquistare più azioni. Un’operazione della quale non eravamo particolarmente entusiasti. Sicuramente perché non ci aspettavamo l’acquisizione del 14,7% di Montedison. Una manovra dal controvalore di duemila miliardi. L’esposizione debitoria fu resa possibile unicamente perché si sapeva di poter avere la garanzia del gruppo Ferruzzi. Quello, però, fu davvero l’inizio del declino. Gardini con l’acquisizione di Montedison voleva in qualche modo affrancarsi da Serafino Ferruzzi".

Di Raul Gardini il ricordo più vivido nella memoria collettiva è quello dell’imprenditore in procinto di andare alla sbarra, coinvolto nello scandalo Tangentopoli, al crepuscolo della fortuna. Ci scatti un’altra istantanea.

"Raul era un imprenditore dalle intuizioni incredibili. Una visione moderna, talvolta anche troppo. Ma il suo limite resta quello di aver sempre preteso il tutto e subito. Senza frapposizioni. Forzare la mano, anche su partite importanti e complesse come Enimont, non gli ha portato bene".

Perché ha scritto il libro?

"Due fattori. Il primo è legato alla mia età. Sono nell’inverno della vita e avendo nipoti molto piccoli, temo che non riuscirò a raccontare loro questa storia di famiglia. La seconda motivazione è legata alla fiction su Raul Gardini che è uscita un paio d’anni fa. Non gli è stato fatto un bel servizio e non rende onore alla figura di quello che fu un grande imprenditore e capitano d’azienda in questo Paese".

Dopo la rottura, in che rapporti era con Gardini?

"Ci eravamo riavvicinati. Avevamo capito reciprocamente le ragioni delle nostre scelte. Stava emergendo anche l’idea di un rilancio. Il resto, è storia degli ultimi trent’anni d’Italia. Tuttavia, come ribadisco spesso, rifarei ogni singola cosa fatta in quei vent’anni meravigliosi".

Il gruppo Ferruzzi, proprio in nome della chimica, ha un fortissimo legame con Ferrara. "Un legame solidissimo. D’altra parte, a Ferrara c’è il più grande centro di ricerca de gruppo. Per noi è sempre stata una città fondamentale. Così come lo è per la chimica italiana in generale".