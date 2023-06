Samuele Saia morto in moto a Lido di Spina un giorno prima del compleanno, chi era

Lido di Spina (Ferrara), 3 giugno 2023 – L’auto che svolta all’incrocio tra le vie Mantegna e Raffaello Sanzio e in contemporanea arriva un centauro. Lo scontro è inevitabile, il motociclista viene sbalzato a metri di distanza e muore sul colpo dopo il violento impatto con l’asfalto. La vittima è Samuele Saia, 37 anni, residente a Masi Torello, una passione per le moto e per la musica. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, nel cuore di Lido di Spina all’altezza dei locali della movida. Saia, in sella a una Kawasaki, doveva raggiungere degli amici, ma non è mai arrivato a destinazione. Ha perso la vita all’incrocio sotto gli occhi dei titolari dei locali che si stavano preparando per una nuova serata di festa. E invece si è consumata una tragedia con via Mantegna e parte di via Raffaello rimaste bloccate per ore in attesa che i carabinieri della compagnia di Comacchio effettuassero i rilievi e che il tratto venisse riportato in sicurezza. La disperata corsa contro il tempo dell’ambulanza del 118 non ha salvato la vita al 37enne. I sanitari hanno potuto soltanto constarne il decesso.

Troppo gravi i traumi subiti: il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere prima dell’arrivo dei soccorsi. Per aiutare i carabinieri alcuni proprietari dei locali di via Raffaello Sanzio si sono improvvisati addetti al traffico fermando le auto all’ingresso di via Mantegna. I carabinieri hanno così potuto concentrarsi sulla dinamica del tragico incidente. Alla guida dell’auto, una Renault Clio, che si è scontrata con la moto c’era una ragazza di 26 anni, trasportata al pronto soccorso sotto choc e leggermente ferita. I militari sentiranno i testimoni per ricostruire l’esatta dinamica.

Il titolare dello Street Bar Massimiliano Piazzi ha il locale a pochi metri dal luogo del terribile incidente: "Non ho visto nulla, ci stavamo preparando come di consueto per la serata e per accogliere nel migliore dei modi i clienti. Abbiamo visto le ambulanze, due pattuglie dei carabinieri e abbiamo capito che era accaduto qualcosa di grave". Sulla stessa lunghezza d’onda un altro gestore di un bar: "È successo qualcosa di terribile: il motociclista era a terra privo di vita. I carabinieri ci hanno tenuti giustamente a distanza. Non conosco quel giovane, ma posso dire che queste stradine sono una trappola. Ci sono sempre moto e macchine che si inseriscono e bisogna stare veramente attenti. È un attimo e accade un incidente".

Aveva comprato casa da poco. Lo piange tutta Masi Torello

Un ragazzo con una grande passione per tutto ciò che coinvolgeva la meccanica, i motori e le auto. Fossero due o quattro ruote non importava, Samuele Saia amava quel mondo e tutto ciò che lo riguardava. E il destino, crudele e spietato, gli ha riservato la fine più assurda e prematura, in sella alla sua moto e un giorno prima del suo 38essimo compleanno.

Avrebbe festeggiato oggi, un sabato a cavallo di questo ponte di inizio estate, con gli affetti più cari, i suoi genitori e la sorella, una famiglia che in una comunità racchiusa e piccola come quella di Masi Torello, conoscono tutti. Aveva preso casa da poco nel suo comune, Samuele, non troppo distante dal campo sportivo, e a Masi c’erano la sua vita e le sue abitudini, amici e affetti. Ora tutto si è infranto in una via del Lido di Spina, a pochi passi dalla discoteca Barracuda e dai locali che da decenni sono meta dei giovani di più generazioni. Ieri il tam tam e le voci, come accade purtroppo molto spesso con le notizie più tragiche, si sono diffuse molto rapidamente e la sorte di Samuele ha iniziato a diventare nota per i residenti di Masi Torello, che ora si stringono attorno a una famiglia distrutta. Nei prossimi giorni verrà resa nota la data del funerale del 37enne.