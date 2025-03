San Bartolo, rinasce la chiesa. Finalmente la firma sul restauro: "Un luogo del cuore per la città"

È un luogo caro al cuore dei ferraresi, custode di tracce di epoca medievale e di un affresco di un prezioso cielo stellato settecentesco. Dopo anni di attesa, finalmente la rinascita dell’ex Chiesa di San Bartolo diventa realtà. È stata firmata ieri, la convenzione per il restauro e la messa in sicurezza del complesso storico di via San Bartolo 115 (Aguscello). L’affidamento definitivo dei lavori avverrà entro tre mesi dalle autorizzazioni necessarie, con la fine prevista entro il 2028. "Oggi siamo qui perché abbiamo costituito una sinergia tra Ausl e Soprintendenza per recuperare e rendere fruibile questo luogo speciale", ha sottolineato Nicoletta Natalini, direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi. Al centro del progetto, interventi per la verifica della vulnerabilità sismica, la messa in sicurezza strutturale e il restauro conservativo del complesso. Un lavoro ambizioso che dispone di un finanziamento totale di 3,5 milioni di euro: 1,5 milioni stanziati dal Ministero della Cultura e 2 milioni provenienti dall’agenzia regionale ricostruzioni. "Saranno svolte verifiche preliminari, interventi strutturali antisismici e un restauro conservativo accurato – ha spiegato l’architetto Giovanni Peressotti –. Questo progetto rappresenta l’impegno nella gestione responsabile del nostro vasto patrimonio".

Il complesso monastico di San Bartolo – attualmente sede della residenza psichiatrica a trattamenti estensivi “Il Convento” e aperto lo scorso weekend in occasione delle giornate del Fai – ha attraversato diversi secoli: da monastero benedettino a luogo di reclusione, fino alla sua trasformazione recente in struttura sanitaria. "L’importanza va oltre il valore storico-artistico – ha sottolineato Marco Gulinelli, assessore alla Cultura – perché rappresenta un atto di giustizia culturale e un simbolo forte di inclusione sociale per l’intera comunità ferrarese".

"San Bartolo è uno degli edifici più affascinanti di Ferrara – ha spiegato Francesca Tomba, dirigente della Soprintendenza – e contiene testimonianze storiche rilevanti. Non saremo solo supervisori, ma partner attivi per valorizzare questo patrimonio". Enrico Cocchi, direttore dell’Agenzia regionale ricostruzioni, ha ricordato gli interventi post-sisma: "In Emilia 12 miliardi di euro di danni, con più di 450 chiese storiche danneggiate. Questa convenzione rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale, nonostante le numerose difficoltà tecniche che comporta il recupero di edifici storici". Fondamentale il coinvolgimento del Fai, che ha inserito San Bartolo nella campagna nazionale dei luoghi del cuore, ricevendo oltre cinquemila firme, raccolta ancora in corso dove è possibile votare tramite il loro sito. "È il segnale dell’attaccamento verso questo luogo straordinario – ha affermato Carla Di Francesco, presidente Fai Emilia-Romagna – e il progetto di restauro è anche frutto di questo intenso impegno collettivo". Anche l’Università, attraverso il dipartimento di Architettura, ha deciso di offrire la propria competenza scientifica, come spiegato dalla professoressa Rita Fabbri: "Metteremo a disposizione strumenti avanzati per analisi strutturali e storico-architettoniche".