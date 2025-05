San Bartolo, un tesoro da salvare: "Insieme per un luogo del cuore"

San Bartolo: un bene prezioso per la collettività. Oggi, alle 17, appuntamento nella Pinacoteca Nazionale. Il titolo dell’incontro è ’San Bartolo medievale, tra Arte e Musica’. La prima conversazione a cura di Giovanni Sassu, storico dell’arte e di Nicola Badolato musicologo.

Bal’danza è entrata in un progetto per portare alla conoscenza di tutti un luogo dimenticato ma importantissimo per la storia di Ferrara. Si tratta del complesso conventuale di San Bartolo con la sua chiesa, ora chiusa e in degrado, e tutti gli edifici del monastero Benedettino risalenti al IX secolo. Il complesso è stato usato come residenza psichiatrica e così è conosciuto dai più. Il tutto conserva elementi architettonici e decorativi di grande valore, a cui si aggiunge il pregio di essere l’unico monumento gotico della Ferrara conosciuta soprattutto come Città del Rinascimento.

Il ciclo di conversazioni, che verranno condotte da esperti, porteranno il pubblico nel mondo musicale ed artistico suggerito dall’antico monastero e dai suoi grandi affreschi, staccati da San Bartolo e esposti ora nel Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale di Ferrara. In un incontro pubblico che si è svolto nella biblioteca comunale Ariostea il 6 febbraio, con altre nove associazioni del territorio, l’associazione Bal’danza si è impegnata alla raccolta di firme promossa dal Fai per far diventare San Bartolo ’Luogo del cuore’, un riconoscimento che premia a livello nazionale questo luogo, la sua storia. Proprio il Fai nei mesi scorsi aveva aperto le porte della chiesa, tanti i visitatori.