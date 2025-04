San Benedetto, un omaggio a Gianna Vancini

Oggi alle 16 al cinema San Benedetto Anna Mazzoli Marti, socia del Gruppo scrittori ferraresi e di altre associazioni culturali della città, presenta ‘Gianna Vancini, una vita per la cultura’. "Abbiamo voluto dedicare questo Tè Letterario a Gianna Vancini come segno di affetto da parte nostra e della comunità di San Benedetto per l‘ attenzione che Gianna ha rivolto non solo alle attività culturali, ma anche alla sua vita quotidiana sia nella gioia che nel dolore – spiegano gli organizzatori –. Dolore nel vedere, a quel tempo, il nostro tempio chiuso dopo tanti anni dal terremoto e il complesso monastico, con l’antico dipinto dell’Ariosto, lasciato in miserevole abbandono. La sua gioia nel sollecitare le potenzialità culturali nascoste della nostra gente di Ferrara organizzando il Gruppo Scrittori Ferraresi, sostenendo con entusiasmo i premi letterari cittadini, specialmente quelli dedicati ai giovani, e facendo partecipare tanti soci a quelli nazionali. Ha sostenuto ed incoraggiato la comunità di San Benedetto nell’ attività ultra decennale dei Tè letterari stimolandoci a fare memoria della sua grande storia. La sua notevole produzione letteraria in prosa, saggistica e poesie ha dato lustro all’editoria ferrarese".