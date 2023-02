San Biagio in festa dopo tre anni

Domani nella chiesa di Santa Maria Nuova, in via Aldighieri, si celebrerà la ricorrenza di San Biagio. Dalle 8 alle 20, la tradizionale benedizione della gola con la reliquia del Santo Patrono e verranno distribuite, in cambio di un’offerta, le candele benedette insieme all’immaginetta del Santo. Saranno celebrate tre Sante Messe: alle 8.30 e alle 11 dal parroco don Renzo Foglia, mentre la funzione delle 18 sarà concelebrata da più sacerdoti. Nella stessa giornata si terrà anche – dopo tre anni di stop causa Covid – la ricca pesca di beneficenza organizzata. Venerdì 3 e sabato 4 febbraio, nei locali della chiesa, tornerà anche il mercatino ‘Cose di altre case’.