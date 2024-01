San Biagio in festa per il taglio del nastro delle elementari

Taglio del nastro, e festa grande ieri, per la rinnovata scuola elementare di San Biagio. Che, grazie ad un investimento di 500 mila euro, è stata ristrutturata, rifatto il trucco alla facciata, migliorato l’efficientamento energetico e la tenuta sismica. All’inaugurazione, avvenuta 5 giorni dopo il rientro degli alluni dalla trasferta di qualche mese a Filo, il sindaco Andrea Baldini, affiancato nel fare gli onori di casa da Francesca Ventura, della consulta di frazione, ha posto l’accento sul valore dell’intervento. "Coi precedenti cantieri di edilizia scolastica già chiusi a Longastrino, Filo, San Nicolò, Consandolo ed O. Monacale rappresenta una priorità per la quale son stati stanziati 15 milioni di euro in 5 anni". Di "scuola aperta, bella e sicura, di arricchimento ed innovazione dei servizi scolastici" ha poi parlato Marcella Zappaterra. Che a nome del presidente della regione Stefano Bonaccini, si è complimentata anche con docenti e genitori. Il preside Diego Pelliccia ha invece inquadrato il progetto "in un contesto di eccellenza, di opportunità per il territorio".

n.m.