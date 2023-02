"San Biagio, ospiteremo 35 profughi"

Un Csa, centro di accoglienza speciale, capace di ospitare 35 uomini provenienti dall’Africa. La struttura verrà aperta a Biagio, nella palazzina di Via Buriona, ex sede della società edile ’il Progresso’: uno stabile composto da 4 appartamenti, ora in fase di adeguamento per ottenere l’agibilità atta ad ospitare cittadini extracomunitari, profughi o rifugiati. Lo ha disposto il prefetto di Ferrara, Rinaldo Argentieri. La data prevista è il 1° marzo, ma causa ritardi potrebbe slittare in avanti. La gestione è affidata alla cooperativa "Il Farro" di Casola Valsenio.

Che ha vinto il bando di assegnazione, e che già si occupa di altre attività simili. Il progetto è stato illustrato mercoledì scorso nella saletta civica. Ad informare l’affollata assemblea è toccato al primo cittadino, Andrea Baldini, poi tempestato da domande, ed al presidente de "Il Farro", Gianfilippo Dughera. Al tavolo dei relatori anche l’assessore Davide Zanotti (Servizi sociali), il vicesindaco Sauro Borea e Francesca Ventura rappresentante della consulta di frazione. Che ha chiesto ed attenuto l’ok per l’accesso di una delegazione in visita al centro. La gente ha sollevato molte perplessità, dubbi, paure e problematiche, puntando l’indice soprattutto su "idoneità dell’edificio, organizzazione, sicurezza, integrazione". Forte la preoccupazione e le paure manifestate per "possibili incrementi di eventi criminosi in paese: furti o atti di violenza". Baldini ha spiegato che "oggi il nostro territorio ospita circa 60 profughi, dei quali 18 ucraini e 9 afghani. Li abbiamo accolti col sistema "Siproimi (Ex sprar) in vari gruppi appartamento per 5 o 12 persone. Ma il Cas è una modalità nuova, che nasce dal gran numero di sbarchi registrati negli ultimi mesi".

L’accoglienza non sarà comunque permanente, ma ci saranno ricambi, rotazioni tra gli ospiti. Che per 60 giorni non protranno uscire. In questo frangente verranno espletate tutte le laboriose procedure anagrafiche e di riconoscimenti presso i paesi di origine, Dopodichè il traguardo è quello del lavoro, anche se socialmente utile. Fattore per il quale è possibile lasciare la struttura e far posto ad altri. Da parte sua Dughera ha illustrato con chi e come funziona il centro, che si avvale della collaborazione anche di volontari, ma soprattutto di stipendiati: "cuochi, addetti alle pulizie, mediatori culturali, insegnanti di madre lingua, vigilanza, assistenza medica.

Nando Magnani