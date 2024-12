San Biagio, un altro schianto sulla Statale 16

E’ ormai opinione comune a San Biagio che prima o poi, sulla Statale 16 che, percorsa da un esercito di camion e macchine spacca a metà il paese tra case e negozi, prima o poi ci scappi il morto. Ma ieri, intorno alle 11, il destino ha detto, per fortuna ed ancora una volta, ’no’. Intanto, nell’attesa della variante, ostacolata da decenni, quando ci si immette su quella strada, teatro di centinaia di incidenti anche nefasti, c’è da farsi il segno della croce. L’ ennesimo caso? Un triplice tamponamento. Coinvolte una Dacia Sandero, una Citroen C3, ed un furgoncino. Quattro in tutto le persone a bordo, che viaggiavano in direzione Ferrara. Due 40enni di Argenta sulla C3, al centro della fila, sono rimasti feriti, ma non in modo grave.

Caricati in ambulanza dal 118, sono stati comunque portati al pronto soccorso dell’ospedale Mazzolani Vandini. Illese invece una donna del posto, alla guida della Dacia, in testa alla fila, e un uomo al volante del piccolo mezzo di trasporto, ultimo della fila.

All’incrocio con via Buriona, per evitare una vettura che stava svoltando a sinistra sono venuti a collisione, uno dietro l’altro. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Traffico in tilt per diverse ore. E lunghe code di veicoli, appesantite dalla fermata forzosa di un tir, rimasto in panne sul vicinissimo Ponte Bastia.

n.m.