"San Camillo, cantiere immobile e tutto tace"

"Da oltre un anno, dopo le tante promesse e il consiglio comunale straordinario convocato a luglio scorso, nulla è cambiato sulla condizione dell’ospedale San Camillo". Lo denuncia Vito Troiani (nella foto), coordinatore di Libera Comacchio, che si definisce "l’unica voce libera e indipendente di questo territorio, poichè non prendiamo comandi da nessuno, men che meno da chi crede di poter governare nel silenzio e nell’immobilismo".

Lamenta come la rampa d’accesso è funzionante, ma i lavori restino a metà con il cantiere fermo, disordine, pericoli evidenti e parcheggi ridotti a discarica.

"Su questo il sindaco tace, nessuna informazione, aggiornamento o presa di posizione – prosegue Troiani – eppure, come componente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, ha il dovere istituzionale, e morale, di riferire ai cittadini sullo stato della sanità locale".

Poi il coordinatore pone una serie di domande sul motivo perchè non lo faccia, non convochi la Commissione Sanitaria comunale e non convochi un nuovo consiglio aperto alla cittadinanza.

"In altri Comuni del ferrarese, come Ferrara stessa, le amministrazioni pretendono trasparenza dall’Ausl e convocano pubblicamente i vertici per discutere problemi e soluzioni. A Comacchio, invece – sentenzia – regna il silenzio, che pesa come un macigno sulla testa di chi ogni giorno si affida al nostro presidio sanitario.

La verità è semplice: quando la politica è debole, la sanità si ferma. E quando un’amministrazione preferisce evitare il confronto, chi ne paga le conseguenze sono i cittadini".

Promette che Libera Comacchio non resterà a guardare pretendendo chiarezza e risposte affinché "la salute torni ad essere una priorità, non un argomento scomodo da nascondere. Comacchio merita trasparenza, rispetto e azione, non giustificazioni, silenzi e cantieri infiniti. Chi governa – conclude Troiani – ha il dovere di parlare, spiegare e agire. E se non lo fa, allora lo faremo noi, come sempre: a testa alta e senza padroni".

Un tema, quello del San Camillo, che siamo certi tornerà di forte attualità a ridosso del prossimo appuntamento elettorale a Comacchio.

c. c.