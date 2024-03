San Camillo, esami ridotti: "L’Ausl venga a chiarire"

COMACCHIO

"È necessario affrontare il tema della sanità locale". È questo l’appello che la capogruppo consiliare de’ ‘La Città Futura – M5S’ Sandra Carli Ballola affida ad un’interrogazione rivolta all’amministrazione comunale di Comacchio. Come riporta nel documento la consigliera comunale, "da parte dei cittadini giunge la preoccupazione per il taglio di prestazioni sanitarie presso la Casa della Salute ‘San Camillo’: per esempio, ecografie prenotate a Comacchio che vengono dirottate a Ferrara, a cui si aggiunge dall’8 febbraio la riduzione di analisi radiologiche. In consiglio comunale non si è mai discusso dei problemi sanitari della città, né il sindaco, che partecipa alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria come membro di diritto, ci ha mai informato sui temi sanitari rispetto ai quali esprime un voto". A fronte di queste considerazioni, Carli Ballola rivolge la prima richiesta all’amministrazione comunale, ossia se non si ritenga "opportuno e doveroso invitare a relazionare presso il Consiglio comunale i vertici della Azienda Usl di Ferrara per avere informazioni sulle questioni sanitarie locali che si inseriscono nel più ampio contesto provinciale, e non solo. Recentemente la stampa locale ha riportato la notizia della partecipazione dei vertici della sanità provinciale al Consiglio comunale di Portomaggiore, per cui nulla impedisce la realizzazione di un evento analogo anche a Comacchio".

Secondo la consigliera le questioni da affrontare riguardano "il funzionamento del ‘San Camillo’: del Centro assistenza urgenza(Cau), il servizio di Infermiere di famiglia e di comunità, l’attività di Chirurgia Ambulatoriale e i problemi manutentivi del blocco operatorio, i problemi manutentivi dell’ascensore porta-lettighe, le prossime difficoltà nell’erogazione del servizio di Radiologia, di Tomografia Tac e di Ecografia e della manutenzione dell’area cortiliva di accesso alla struttura con i fondi del Pnrr". Inoltre, secondo Carli Ballola, occorre conoscere quali azioni possono essere attuare per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e chirurgiche, e questioni di carattere più generale, tra cui "il costo sanitario pro capite della sanità ferrarese e il costo sanitario pro capite della Regione, il debito sanitario della sanità ferrarese 2023 e relativo raffronto con il debito medio regionale 2023; il peso della mobilità passiva ed attiva provinciale; lo stato di fusione delle due Aziende Sanitarie ferraresi e la previsione dell’eventuale risparmio economico". La seconda richiesta all’Amministrazione comunale è se "non si ritiene necessario – conclude Carli Ballola - convocare la commissione sanitaria di questo consiglio, nella quale il sindaco possa relazionare sullo stato dalla sanità locale".

Valerio Franzoni