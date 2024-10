San Camillo, la replica dell’Ausl:: "Non esistono liste chiuse"

COMACCHIO

Manrico Mezzogori e Tiziana Gelli, attraverso una lettera aperta, si erano fatti portavoce di difficoltà loro segnalate da alcuni pazienti comacchiesi ad accedere a determinati servizi sanitari. E così abbiamo chiesto spiegazioni in merito all’Azienda Usl di Ferrara che chiarisce: "La coronografia è un’indagine diagnostica invasiva, prestazione di secondo livello, non prenotabile a Cup ed erogata in ambito ospedaliero. Non viene eseguita a Portomaggiore, né ad Argenta, proprio per le caratteristiche specifiche dell’esame. Parimenti, non corrisponde al vero che sia chiusa la lista Orl (otorino) per assenza dello specialista per lunga assenza. Ad oggi è pienamente operativo un secondo professionista a Comacchio che, seppur con il massimo impegno ed aumentando le prestazioni effettuate, non può chiaramente garantire la medesima offerta di visite possibile per il servizio funzionante a pieno regime, per questo l’attività risulta ridotta. L’Azienda si è comunque attivata per risolvere questa criticità di personale su Comacchio il prima possibile, fermo restando che è possibile usufruire delle prestazioni anche presso altre strutture aziendali. Non ha senso dunque parlare di "liste chiuse per gli autoctoni". Riguardo alla Tomografia ottica computerizzata (Oct), per assicurare una maggiore disponibilità di visite oculistiche l’Azienda spiega di avere "convertito" ore lavoro da Oct a visite oculistiche, aumentando così l’offerta di prestazioni per gli utenti che hanno bisogno di essere visitati dall’oculista. Per la tomografia, che è un esame strumentale, oggi è garantita in struttura privata convenzionata (Quisisana) senza tempo d’attesa. Infine, come già scritto anche in passato, per il Campo Visivo si sta recuperando il "fermo macchina" importante subito in primavera dall’apparecchiatura collocata alla Casa della Comunità di Comacchio, a cui si è sovrapposta la criticità sull’apparecchiatura in dotazione alla struttura sanitaria di Copparo. Oggi la strumentazione installata a Comacchio è nuova e sta lavorando a ritmo serrato". Questi, dunque, i chiarimenti che sono stati forniti dall’Azienda Usl di Ferrara.