San Carlo, tutti gli eventi organizzati aspettando l’arrivo della befana

TERRE DEL RENOIl Comune di Terre del Reno si prepara a celebrare l’arrivo della Befana con una serie di eventi dedicati a grandi e piccoli nell’ambito della rassegna natalizia "Natale a Terre del Reno". Tre appuntamenti imperdibili animeranno le frazioni di San Carlo, Mirabello e Sant’Agostino tra il 5 e il 6 gennaio.

Domenica a San Carlo, tra le 8.30 e le 9 sarà possibile iscriversi alla camminata ludico-motoria "aspettando la Befana a San Carlo" in piazza A. Pola. Una bella iniziativa che ancora una volta è organizzata dalla Proloco di San Carlo, insieme ad Avis per questa passeggiata con arrivo al Parco Mendez dove ad attendere i partecipanti ci saranno ristoro e calze per tutti. Durante l’intera giornata, la Befana farà visita al mercato locale, offrendo bevande calde e dolcetti per tutti.

Il 6 gennaio a Mirabello, dalle 15:30 le 17:30 in Piazza Battaglini la Befana distribuirà calze ai bambini presenti, insieme a pasticcini, cioccolata calda e poi il rogo. In caso di maltempo, si rinvia a domenica 12 gennaio.

Sempre lunedì a Sant’Agostino in Piazza Pertini ecco la "Festa della Befana": dalle 15:30, i bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari riceveranno le calze della vecchina e non mancheranno bevande calde e merenda per tutti. Spettacolo pirotecnico alle 17.

Tre eventi che uniscono tradizione, divertimento e comunità, offrendo un’occasione unica per celebrare insieme la magia dell’Epifania.

Laura Guerra