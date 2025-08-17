San Cassiano, Fogli e Carli vincono la regata

Hanno vogato con energia e tecnica Juri Fogli e Simone Carli riuscendo a bissare il successo dello scorso anno nella regata storica di San Cassiano, disputata nel giorno della festa del santo patrono di Comacchio. La gara dei vùlicepid, le imbarcazioni tipiche locali, nate per "sfrecciare" fra le Valli e i canali della città di Comacchio, come da tradizione ha preso il via dal Centro nautico Fattibello.

Si è svolta lungo un percorso di quasi quattro chilometri con centinaia e centinaia di persone sulle sponde divisi fra locali, a tifare per i propri beniamini, e turisti affascinati dalla forza e dall’equilibrio degli equipaggi nel condurre i vùlicepid. Barche larghe tra 43 e 44 centimetri, per i più audaci 43 e per quelli meno anche 45 centimetri e lungo sul fondo che scivola sull’acqua 8 metri al massimo. Misure che esprimono come solo con grande equilibrio, abilità e tecnica si possano condurre queste imbarcazioni che rappresentano parte della storia della cittadina lagunare.

Dopo i vincitori i restanti nove equipaggi si sono classificati dal secondo posto in poi con le coppie Roberto Moriggi e Pietro Luciani, Emanuele Luciani e Andrea Buzzi, Alex Luciani e Alessandro Buzzi, Mauro e Stefano Ferroni, Franco e Adolfo Mezzogori, Andrea e Gianluca Boccaccini, Daniele Beccari e Samuele Fogli, Samuel Guerra e Giovanni Farinelli, Mario Melloni e Giuseppe Carli.

"La storia e le tradizioni dei comacchiesi scivolano e scorrono nell’acqua come i vulìcèpi, la tipica imbarcazione di Valle - commenta il primo cittadino lagunare Pierluigi Negri - la gara dei vulicèpi ha un unico vincitore, che è l’arte della conduzione di queste imbarcazioni che si tramanda di generazione in generazione grazie alle associazioni, nello specifico Barche Storiche, che ne custodiscono il sapere e lo consegnano ai giovani. La manifestazione è sempre molto seguita, a significare che tradizione è anche innovazione per tutte le persone, giovani soprattutto, che ne vengono a conoscenza. È il sapere che si tramanda".

"Una gara bellissima dove i due vincitori hanno conquistato la testa della gara fin dalle prime vogate – dice Franco Mezzogori, veterano della manifestazione – ed ogni volta che qualche altra barca si avvicinava troppo, con equilibrio, tecnica e tanta preparazione, frutto di mesi e mesi di allenamenti, le mantenevano a distanza. Tuttavia fino quasi al traguardo in una cinquantina di metri c’erano almeno 4 o 5 imbarcazioni. Ho conquistato la vittoria nel 1999 con Juri Fogli, dopo aver fatto costruire appositamente la barca da un grande falegname com’era Remo Maranini – prosegue – portando nel cuore tradizione e memoria di Comacchio".

I vincitori sono stati premiati dal sindaco Pierluigi Negri, assieme al vice Maura Tomasi e gli assessore allo sport e turismo Emanuele Mari e alle politiche sociali Rosanna Cinti.

Claudio Castagnoli