San Cassiano, la fiera entra nel vivo Cibo di strada, regata e luna park

Oggi gran finale per la fiera di San Cassiano. Comacchio si prepara al gran finale della rinnovata Fiera di San Cassiano. Oggi è il giorno conclusivo ed è anche il giorno clou della manifestazione.

Tre sono le attrazioni della giornata: l’estrazione di tombola e lotteria, la regata storica e la banda che si esibirà lungo le strade della città. Si comincia alle 16 con l’apertura del Luna Park in via Zappata e alle 18 con l’aperura degli stand del Cibo in strada, gustose specialità da gustare in via XX settembre vicino al palco degli spettacoli.

Alle 19, dalle acque del canale navigabile partirà la regata storica di San Cassiano nelle valli, manifestazione organizzata dall’Associazione Barche storiche di Comacchio. Alla’iniziativa parteciperanno 11 barche, gli storici Velucipi, che saranno condotte da due rematori ciascuna.

E veniamo alla serata. Alle 21 presso la Torre dell’orologio, in piazza Folegatti, prenderà il via il concerto itinerante della Banda di Cona, diretta dal maestro Roberto Manuzzi. Non è finita qui. Alle 21 nel duomo si terrà un concerto di musica sacra. Dalle 23 a cura della Comacchiese Calcio l’estrazione della tombola con il primo premio che ammonta a 10mila euro e della lotteria con in palio una Fiat Cinquecento decapottabile. Sull’argine di Valle Fattibello verranno sparati i fuochi d’artificio a cura della società Parente Fireworks. La fiera di San Cassiano è organizzata da Made Eventi con New Delta Input di Gerry Mezzogori.