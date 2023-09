San Cristoforo, maxi tela ‘in quota’. Un convegno sull’opera d Avanzi

Con la ricollocazione delle tele di Giuseppe Avanzi (1645-1718), una già avvenuta e l’altra di prossimo restauro, "abbiamo restituito integrità al tempio di San Cristoforo, che tiene insieme la parte più significativa della civiltà artistica ferrarese, degli Estensi, a quella successiva, appunto del periodo dell’Avanzi stesso. Reintegrando i dipinti nella ricerca si realizza un’occasione importante per l’arte e gli studi. È quindi un momento importante per Ferrara, perché oggi si apprezza in forma più compiuta il rapporto tra l’architettura rossettiana e i dipinti della chiesa". Parole di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura e presidente della Fondazione Ferrara Arte, intervenuto a palazzo Bonacossi – in videocollegamento – al convegno dedicato al dipinto seicentesco di Giuseppe Avanzi, da poco riposizionato nel luogo in cui, circa 80 anni fa, fu rimosso, a seguito dei bombardamenti alla chiesa.

Il dipinto – raffigurante l’apparizione della Beata Vergine e San Pietro ai compagni di San Brunone’ – è da poche ore ‘in quota’ sul lato sinistro del presbiterio. L’opera è stata restaurata, dal celebre laboratorio ‘Ottorino Nonfarmale’. Sgarbi, parlando dell’Avanzi, ha citato prima gli studi di Riccomini, quindi la monografia di Enrico Ghetti, che ancora non aveva potuto descrivere la ricollocazione delle opere nel tempio. Ora ci sono quindi "gli elementi per ricostruire una dimensione globale della pittura dell’ Avanzi", ha detto il sottosegretario. E attorno all’autore si segnala anche la nascita del nuovo profilo Wikipedia (https:it.wikipedia.orgwikiGiuseppe_Avanzi), curato dallo storico dell’arte Lucio Scardino, con la collaborazione di Orlando Ricciardi. L’inquadramento storico-artistico è stato illustrato dal conservatore dei musei d’arte del Comune, Romeo Pio Cristofori e dalla docente Barbara Ghelfi, dell’ateneo di Bologna.