San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Messa con l’arcivescovo

Per festeggiare San Francesco di Sales patrono dei giornalisti, Ucsi (l’Unione della Stampa cattolica) e Associazione Stampa Ferrara insieme all’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e Aser organizzano un incontro per oggi con inizio alle 17,30 nella chiesa di Santo Stefano in via Boccacanale di Santo Stefano. Si inizierà con la messa celebrata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego; sarà presente il vicario generale Massimo Manservigi, assistente ecclesiale Ucsi. Seguirà il tradizionale incontro dei giornalisti (si svolge da una trentina di anni) con l’arcivescovo per uno scambio di opinioni sui temi dell’informazione.