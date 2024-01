San Francesco in versione ’pop’. Scifoni apre la stagione teatrale

COMACCHIO

Domani alle 21 sarà lo spettacolo ‘Fra’ – San Francesco, la superstar del medioevo’, scritto e interpretato da Giovanni Scifoni (foto), ad aprire la stagione 2024 di ‘Comacchio a Teatro’ alla sala polivalente di Palazzo Bellini. Nella piece teatrale, con regia di Francesco Brandi e musica dal vivo di Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, Scifoni si interroga sull’enorme potere persuasivo della figura pop del santo di Assisi, e ripercorre in maniera originale e grazie ad una messinscena dinamica e coinvolgente, la vita del poverello di Assisi e del suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma. "Aveva di speciale che era un artista. Forse il più grande della storia. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari – spiega Scifoni -. Erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, citando a memoria brani dalle chanson de geste. Francesco sapeva incantare il pubblico, folle sterminate, sapeva far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare. Il vero problema con cui mi sono dovuto scontrare preparando questo spettacolo è che Francesco era un attore molto più bravo di me". Così l’attore romano presenta il suo ‘Fra’ – San Francesco, la superstar del medioevo’, pronto ad emozionare il pubblico in platea alla sala polivalente della città lagunare e ad aprire una stagione che vedrà una serie di appuntamenti da non perdere. I biglietti sono in prevendita su Vivaticket: intero 15 euro, ridotto 10 euro. Per informazioni: 389-1551656; info@comacchioateatro.it e sulla pagina Facebook Comacchio a Teatro.

v.f.