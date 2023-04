San Giorgio, torna la festa dell’Idra Un trofeo per musici e bandiere

FERRARA

Tutto pronto per la festa dell’Idra, l’iniziativa della contrada Borgo San Giorgio inserita nell’ambito della festa di San Giorgio, in programma da venerdì al 25 aprile. L’undicesimo trofeo dell’Idra per sbandieratori e musici si terrà martedì 25 aprile con circa 220 partecipanti provenienti da tutta Italia. All’incontro di presentazione sono intervenuti Nicola Lodi vicesindaco e assessore con delega al Palio, Nicola Borsetti presidente dell’Ente Palio, Matteo Cristofori, vicepresidente, il presidente e i rappresentanti della Contrada Luca Sivieri e Daniele Baldo, Alessandro Cattabriga per Avis, Gabriele Galvani e Gianluca Bosi, rappresentante della polisportiva Ferrariola.

Sivieri ha elencato i punti di forza dell’edizione 2023. "Il primato di adesioni per il torneo del 25 aprile – illustra il presidente –, tra i pochi tornei under rimasti, oggi probabilmente il più numeroso in Italia; l’inaugurazione del rifacimento esterno della sede della contrada i cui lavori terminano proprio in questi giorni; la consolidata ‘Caminada par San Zorz, trofeo Avis’ che si terrà domenica a partire dalle 9.30. Non ultima – chiude Sivieri – la memoria e il ricordo dei propri cari con la messa di suffragio per i contradaioli scomparsi. Insomma un concentrato di emozioni e divertimento offerto alla città". Lodi ha sottolineato che "questa è la prima iniziativa corposa, di ben cinque giorni, di avvicinamento al mese del Palio. Un evento impreziosito dall’inaugurazione del giardino esterno della sede della contrada, trasformato in un vero salotto all’aperto. Un’area elegante, bella ma soprattutto messa in completa sicurezza per i cittadini che la frequenteranno".

Borsetti si è unito alle parole di apprezzamento, confermando in particolare il successo del torneo degli sbandieratori e musici. "Un ottimo viatico per l’edizione 2023 del Palio – ha concluso –, che si presenterà grazie al fondamentale sostegno del Comune in una veste notturna inedita e affascinante".

