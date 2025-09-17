San Gregorio e Ferrara, l’unione delle bande filarmoniche

Una firma per consolidare il ‘gemellaggio musicale’ con la ‘Banda musicale Città da San Gregorio’ di Sassola. Si tratta di un appuntamento promosso dalla banda filarmonica Giuseppe Verdi di Cona APS, tenutosi nel pomeriggio di sabato nella frazione di Contrapò. Il programma ha visto l’accoglienza degli ospiti provenienti dalla provincia di Roma. Il presidente della ‘Filarmonica Giuseppe Verdi’ di Cona Giuliano Gallerani è intervenuto: "Si ringrazia sentitamente la giovane banda di Sassola, che in occasione della loro visita culturale a Ferrara, hanno deciso d’incontrare una realtà bandistica locale come la nostra, creando l’opportunità per conoscerci e fare amicizia nel nome della tradizione musicale bandistica unendo due associazioni che vantano radici storiche nelle rispettive comunità". Il presidente della banda di San Gregorio ha ringraziato per l’invito per avere apprezzato e conosciuto le bellezze di Ferrara. Un pomeriggio di festa a cui ha presenziato anche l’assessora Francesca Savini, la quale ha ringraziato gli ospiti laziali, a nome del sindaco Alan Fabbri, per aver scelto Ferrara, sottolineando il valore della musica suonata dal vivo come elemento aggregante dei giovani musicisti e delle loro famiglie. Al termine è stata consegnata anche una targa alla banda romana. I due presidenti della ‘Filarmonica Giuseppe Verdi’ di Cona e ‘Banda Musicale Città da San Gregorio’ di Sassola hanno poi sottoscritto un documento formale di gemellaggio tra le due realtà associative. A seguire sono stati eseguiti diversi brani a bande congiunte, con alternanza dei maestri spaziando dagli inni nazionale-europeo marcie tradizionali, oltre un momento conviviale collettivo.

Mario Tosatti