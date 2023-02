’San Leo d’inverno’, torna la festa Tre giorni di appuntamenti sacri

Si scaldano i motori a Voghenza per "San Leo d’inverno", una tre giorni di appuntamenti sacri nella festa del patrono san Leo. L’appuntamento è per il 12 febbraio nella parrocchia del paese alle 17 con il concerto del Ferrara Gospel Choir. L’esibizione del coro gospel ferrarese si terrà nel santuario di Voghenza, una delle tappe imperdibili per tutti i credenti. La frazione conta meno di mille abitanti, ma nell’antichità era un centro di rilievo. Fin dal IV secolo fu sede vescovile e l’allora chiesa cattedrale era intitolata a santo Stefano. Quando l’antico fiume Sandalo iniziò a inaridirsi e a perdere la sua importanza come via fluviale di comunicazione tra la zona del Ferrarese e quella Ravennate e le invasioni barbariche devastarono la zona fra il VII e l’VIII secolo, l’allora sede vescovile venne spostata a Ferrara.