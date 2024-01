San Nicolò resta senz’acqua

San Nicolò senz’acqua. A causa di una rottura alla linea idrica avvenuta a Monestirolo, sulla quale da ieri Hera sta intervenendo, la frazione argentana di San Nicolò è tutt’ora senza acqua, mentre a Ospital Monacale, Traghetto e Santa Maria Codifiume ci sono importanti problemi di bassa pressione. Le scuole di San Nicolò e a Ospital Monacale sono presenti le autobotti per la fornitura dell’acqua potabile. Hera continua l’intervento, ma non è stato comunicato, per il momento, quando questo sarà concluso e la situazione potrà tornare alla normalità. È stato attivato il servizio sostitutivo con autobotte presso la quale i cittadini potranno rifornirsi gratuitamente di acqua potabile, posizionato nell’area di parcheggio presente in via nazionale piazzale della chiesa (fronte chiesa) nella località di San Nicolò nel comune di Argenta.