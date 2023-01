San Paolo, terminati i primi restauri

A un anno dall’avvio dei lavori procede a ritmo serrato il corposo complesso di lavori alla chiesa della Conversione di San Paolo, chiusa da circa 15 anni, fra le più antiche di Ferrara (il primo nucleo risale al X secolo) ‘aggredita’ dal terremoto del 1570 e da quello del 2012 e nota per i tanti artisti che l’hanno impreziosita (tra cui il Bastianino, Girolamo da Carpi, Ippolito Scarsella, Domenico Mona e con ogni probabilità Carlo Bononi) e per essere il luogo di sepoltura del celebre pittore detto Il Pordenone, di cui sabato ricorrevano i 484 anni dalla scomparsa. Tra le altre cose, sono da poco terminati internamente gli interventi di restauro dell’affascinante affresco raffigurante il ratto di Elia – ad opera di Scarsellino – nel catino absidale. L’opera, di grandissimo valore e bellezza, è della fine del Cinquecento, rappresenta la salita al cielo del profeta Elia: i protagonisti sono la luce dello spazio celeste e il paesaggio. ‘Il ratto di Eliaì sormonta il coro ligneo cinquecentesco della chiesa, che spicca anche per ospitare un raro monumento dell’organaria del periodo: il complesso organo rinascimentale Cipriani-Chianei.

E tra i restauri completati c’è anche quello della cappella del Carmine, costruita negli anni ‘60 del XVII secolo da Luca Danesi. Alzando lo sguardo si può ammirare, nella volta, la Gloria della Vergine di Giacomo Parolini nella sua nuova lucentezza. È giudicato il primo, sia pure tardivo, esempio di affresco barocco a Ferrara. La decorazione fu scoperta al pubblico la notte di Natale del 1705. Nel complesso sono decine le lavorazioni in corso, che in molti casi procedono parallelamente: restauri, consolidamenti, puliture, ritocchi, finiture, verifiche strutturali, inserimento di travi di rafforzamento e pilastrini in acciaio. Si sta operando anche nel sottotetto, con complesse azioni. Qui sono già stati posizionati elementi di rinforzo, sempre in acciaio, e si procede alla sostituzione e integrazione di travi lignee, al consolidamento delle volte e all’inserimento di tiranti. Attualmente il cantiere è concentrato sul transetto di destra, nella controparte della facciata principale e nelle cappelle laterali.

La chiesa è al centro di un doppio stanziamento (per complessivi 3,8 milioni di euro): una quota – di circa tre milioni di euro – della linea di finanziamento ministeriale del Ducato Estense e 806mila euro circa della Regione (fondi post sisma), soprattutto per la parte strutturale. In base a una specifica convenzione, il Comune è stazione appaltante e gestisce anche la parte economica (i finanziamenti transitano per le casse comunali). I lavori sono partiti, realizzate le operazioni preliminari di accantieramento, un anno fa, a gennaio 2022. Saranno necessari ancora alcuni mesi prima di vederne il completamento.